VIDEO: Příprava 1. FCV Přerov - FK Brodek u Přerova

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Příprava je nachystaná solidně. Bohužel chlapci ještě nepřišli ze zimního módu. Sice jsme odstartovali v osmnácti lidech, v pátek už jsme se sešli jen v devíti. Odpadlo padesát procent hráčů,“ postěžoval si mladý kouč.

Ten pověsil hráčskou kariéru před sezonou nejspíš definitivně na hřebík. K roli šéftrenéra mládeže v Přerově přibral hlavní trenérský post v Brodku. S týmem, od kterého před sezonou nikdo nečekal zázraky, dokráčel až ke třetímu místu v krajském přeboru po podzimu.

Musel tak splnit sázku. „Zaznělo tady, že když skončíme do pátého místa, tak budu v zimě trénovat s klukama. Vzhledem k tomu, že se to povedlo, mám se na co těšit. Jestli jsem něco říkal na začátku své trenérské kariéry, bylo to to, že bych nechtěl absolvovat svou zimní přípravu. Konečně shodím,“ smál se po posledním domácím zápase s Lutínem.

A jak to tedy dopadlo? „S klukama poctivě trénuji, běhám, chodím do posilovny. Takže to plním. Zatím mám ale ze všech natrénováno nejvíc já, což je trošku smutné,“ pokrčil Chuda rameny.

Návrat bývalého divizního útočníka Přerova či Holešova na hřiště prý v plánu není. A nebyl ani pro první přípravný duel, kdy neměl k dispozici ideální počet hráčů.

„Určitě ne. Nechtěl jsem do toho zasahovat. Strhlo by to pozornost kluků z Přerova i Brodečáků, o tom ten zápas nebyl. To v žádném případě,“ měl David Chuda jasno.

Trenér Přerova David Rojka (vlevo) a David Chuda.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Operace klíčových hráčů

Právě složení kádru by však pro Brodek u Přerova mohlo být na jaře velkou komplikací. Dva hráči museli na operaci s kolenem. Ofenzivně laděný Tomáš Malenda i 24letý středopolař Zdeněk Kudlička, který měl na pozici „šestky“ neotřesitelnou pozici.

„Problém máme velký. Nedaří se nám to doplnit. To, co jsme měli vytipované, se nám nepodařilo přivést. Musíme se po někom poohlédnout. Do startu soutěže je sice daleko, ale začínám z toho být nervózní,“ přiznal Chuda.

Devatenáctiletý Tomáš Vařecha se navíc připravuje v Přerově a jeho návrat do Brodku není jistý. To samé se dá říci o příchodu dalších mladíků z Viktorky.

Jedinou posilou tak zůstává 24letý útočník či krajní záložník Aleš Drobný. Fanoušek Cristiana Ronalda sice sázel góly v okresním přeboru v Čekyni, do krajského přeboru je to ale velký skok.

„Momentálně nemáme žádné ambice. Pobavíme se o tom po posledním přípravném utkání. Pak vyhlásíme cíle na jaro. Teď jsme nezačali dobře,“ pokrčil závěrem David Chuda rameny.

