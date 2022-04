„Oslovil mě David Rozehnal. Zrovna ve chvíli, když jsem hledal nějaký tým na Olomoucku, kde bych se ještě po kariéře mohl hýbat a dělat to, co mě baví. No a tak jsme se domluvili," říká šestatřicetiletý gólman, nyní útočník.

A jak se vlastně Zdeněk dostal k chytání? „V rodině jsme měli velikou brankářskou tradici. Strejda František Zlámal chytal za Slavii, můj táta Zdeněk zase za Spartak Hulín. Ke mně to tak vlastně přišlo docela samo," vysvětluje.

„Už v pěti letech mě automaticky postavili do brány. Trošku jsem tam ale trpěl, protože jsem chtěl střílet góly. Pamatuji si tedy, že když jsme v přípravce vedli už třeba 20:0, tak jsem šel do útoku a všichni mi nahrávali, abych si alespoň jeden mohl dát taky," dodává se smíchem.

Nejfotbalovější bylo Skotsko, Španělsko zaujalo jinak

Během své bohaté fotbalové kariéry působil Zdeněk Zlámal z českých klubů v Kroměříži, Spartě, Zlíně, Liberci, Slavii, olomoucké Sigmě a Bohemians. Z těch zahraničních se pak jednalo o italské Udinese, španělský Cádiz, turecký Alanyaspor a skotský Heart of Midlothian. Má tedy rozhodně co porovnávat.

„Nejfotbalovější prostředí bylo ve Skotsku, kde chodil vždy plný stadion. Já k britské fotbalové kultuře tíhnul vždycky a tam to bylo opravdu hodně silné,” pochvaluje si.

„Nejméně mi pak po fotbalové stránce sedlo Španělsko, kde jsem toho moc neodchytal. Jako konkurenta jsem tam totiž měl Kiko Casillu, který pak skončil na poměrně dlouhou dobu v Realu Madrid. Na druhou stranu mi ale ta země přirostla k srdci. Naučil jsem se jazyk, mám tam kamarády a dodnes tam moc rád jezdím,“ dodal.

FOTO: Výběr Olomouckého kraje porazil ten Pardubický a postoupil do dalšího kola

Pokuta, nezájem ze strany klubů a návrat domů

Dá se říci, že kariéru českého gólmana předčasně ukončila jedna poměrně nefotbalová situace. Po kauze údajného rasismu ze strany slávistického obránce Ondřeje Kúdely se pro česká média vyjádřil v tom smyslu, že by se vzhledem k nejednoznačnosti celého incidentu měla ctít presumpce neviny.

Jeho zaměstnavatel ale celou věc viděl trochu jinak, a tak mu dal za tato slova pokutu ve výši 2 000 Liber. A jelikož už se to stalo ke konci jeho smlouvy, rozhodl se ji tam už neprodloužit.

„Ve Skotsku jsem měl ještě nabídku od jednoho týmu, ale po mém vyjádření dali ode mě všichni ruce pryč. Vrátil jsem se tedy domů. I kvůli synovi, který zrovna nastupoval do 1. třídy. Shodou okolností jsem tak svou kariéru ukončil,“ vysvětlil své důvody a ještě dodal: „Uvažoval jsem tedy ještě o angažmá v Olomouci. Když jsem pak ale viděl, že odchází Mandous a místo něj vzali Honzu Stejskala, tak jsem usoudil, že definitivně končím.“

V bráně už ani ránu

„Po konci kariéry bylo mou prioritou hrát v poli. Nejlépe v útoku. Do brány mě to už opravdu netáhlo. Navíc u nás máme dalšího super brankáře Martina Blahu,“ objasňuje důvody svého přerodu, od kterého nastřílel během čtyř zápasů už pět gólů.

„Mé vstřelené góly pro mě překvapením nejsou. Už dříve jsem přes zimu hrával sálovou kopanou za hulínský klub Zelená křídla, kde jsem byl také nejlepší střelec. Baví mě chodit do koncovky a střílet góly. A člověka, když něco baví, tak mu to postupem času začne i jít,” vysvětluje.

Postup jako zatím nevyřešená věc

Kožušany jsou nyní v tabulce I. B třídy skupiny B na čtvrtém místě, pouhé dva body od první I druhé příčky. Kromě Zdeňka Zlámala v týmu působí také již zmiňovaní David Rozehnal s Martinem Blahou a čtyřlístek bývalých profesionálních hráčů uzavírá I ex-olomoucký Ivo Krajčovič. I tak ale v týmu nikdo o postupu alespoň o úroveň výše nahlas mluvit nechce.

Ex-olomoucký Krajčovič válí za Kožušany, angažmá si domluvil ve Francii

„Kluci se v kabině baví o tom, že na žádný postup nemyslí. Já když ale vidím, že jsme porazili 4:0 jednoho z předních celků a navíc jsme zcela ovládali hru, tak bych se toho nebál,“ říká sebevědomě.

Syna to do branky táhne také

Zlámal je také otcem dvou synů. Staršího Zdeňka a mladšího Matěje. Dá se tedy očekávat další pokračovatelé fotbalového rodu? „Starší syn, kterému je sedm let, hraje za Sigmu Olomouc. Baví ho to. Zatím chci, aby hrával v poli, ale je po mně a táhne ho to do branky. Tomu mladšímu teď budou čtyři roky, tak si zatím jen tak kope do míče. Uvidíme časem, jestli ho fotbal chytne nebo ne,“ uzavřel.