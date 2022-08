Loni skončil celek TJ Sokol až desátý, porážky převažovaly nad výhrami a k tomu pasivní skóre. Tohle by se možná mohlo tento rok změnit. Vrátí se tradiční fotbalová bašta v soutěži zpátky na výsluní?

„Chtěl bych s Losinami hrát na špici tabulky. S kolektivem, který tady máme k dispozici, si asi jiné cíle ani dávat nemůžeme,“ prozradil odhodlaně Květoslav Pospíšil, jenž na lavičce vystřídal losinskou ikonu Jiřího Miku. A především právě on stál za příchodem nového kouče.

„S Jirkou se velice dobře znám z dřívějších angažmá v Rýmařově či Oskavě. Už v zimě mě oslovil, společně s předsedou klubu Radkem Svedkem, jestli bych měl chuť dojíždět a trénovat tady. Zažili jsme spolu v minulosti hodně úspěchů, vím, že je to opravdu férový kluk, takže jsem na nabídku z Velkých Losin rád kývl,“ přiblížil svou cestu do lázeňské obce, kde se v minulosti řadu let hrála i divize.

ANKETA: V krajských soutěžích zrušili penalty. Proč a co na to říkáte?

S aktuální přípravou, do níž se společně zapojili i hráči záložního týmu, který působí v Loučné a také někteří dorostenci, pak mohl být spokojený. Na jednom z tréninků měl k dispozici dokonce nevídaných dvaatřicet fotbalistů.

„Většinou jsem v hodnocení opatrný, ale mužstvo tomu dává sto procent. Snažili jsme se zapracovat hlavně na kondici. Je vidět, že kluky tréninky baví, přistupují ke všemu opravdu výborně, za což je musím pochválit,“ komentoval přípravu v závěru července Květoslav Pospíšil.

Velké Losiny dlouhodobě spoléhají také na dobrou spolupráci s divizním Šumperkem, odkud se pro tento rok vrátil Hugo Hegner, v týmu pak budou nadále působit i Jakub Barčík či Vojtěch Simon a nově také Dominik Liďák.

Šumperk chce navázat na úspěšné jaro. Jaké jsou změny?

Z nedalekého Rapotína následně přišel Martin Charvát, kvůli rodinným důvodům (stavba domu) se naopak budou muset „lázeňští“ asi obejít bez Ondřeje Žáka. Jinak se loňský kádr podařilo udržet.

Letošní krajský přebor potom svěřenci Květoslava Pospíšila odstartují úvodním mistrovským zápasem v neděli 7. srpna na hřišti Medlova.

A právě pro nového kouče Velkých Losin půjde o velice pikantní souboj, neboť právě v Medlově řadu let trénoval.