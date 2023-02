„Jsme první o pět bodů, a tak nemůže být hodnocení jiné než kladné. Je to dáno tím, že při sobě držíme jako kolektiv a jsme také velice kvalitní po té samotné stránce fotbalové. Trénovat se snažíme alespoň dvakrát týdně a každý z hráčů si dává dvakrát či třikrát v týdnu individuál po práci. Díky dobré účasti pak můžeme nacvičovat nové taktické věci,“ pochvaluje si hrající kouč Petr Čuj, který nastoupil na podzim do devíti zápasů a nastřílel čtyři branky.

„Jsem moc rád, že se mi podařilo po pěti letech vybudovat tým, ve kterém všichni bojují jeden za druhého,“ dodal.

Mikulovice, které od sezony 2009/2010 hrávaly divizi a v sezoně 2013/2014 dokonce MSFL se po následném krachu snaží dostat zpět do vyšších příček z osmé nejvyšší soutěže, tedy okresního přeboru.

A nyní to vypadá, že by mohly vyhrát i tu sedmou nejvyšší, tedy I. B třídu. Ze čtrnácti podzimních zápasů vyhráli hned ve třinácti a body tedy ztratili jen jednou, při remíze 2:2 na půdě Rudy nad Moravou, kde v samém závěru inkasovali z pokutového kopu. I tady se už nyní pomalu rozjíždí zimní příprava.

„Začali jsme sice už před třemi týdny, ale jen formou takového halového baga. První oficiální trénink budeme mít dnes,“ vysvětluje a popisuje, jak budou vypadat následující dny a týdny: „V sobotu ráno začínáme soustředění v místním areálu. V deset budeme mít menší trénink, následovat bude společný oběd, relax a ve tři hodiny první přípravák s polskými Pakoslavicemi. Po něm si dáme wellness, společnou večeři a po ní nějaký bowling a volnou zábavu.“

Dle jeho dalších slov by měl v neděli následovat i halový trénink obsahující i složitější průpravu. „Každou sobotu až do konce března nás pak čekají další přípravná utkání. Budeme hrát s Libinou, Starým Městem a dorostem Jeseníku,“ doplnil.

Postup? Klidně, ale ne tak jako kdysi

A jelikož se před jarem v podstatě nezmění kádr, budou moci mikulovičtí borci v klidu dokončit to, co na podzim načali. „Mým cílem bylo už od začátku vyhrát I. B třídu. To hráčům zdůrazňuji téměř pořád. A myslím si, že pokud i na jaře všem vydrží ta potřebná chuť, dopadne to dobře. Případný postup by pak závisel na rozhodnutí všech. Nějaký časový prostor by na to samozřejmě byl,“ říká mikulovický lodivod s naprostým klidem v hlase.

Jak sám ale přiznává, rád by se podíval i výš. Ne však po stejné cestě, po které se kdysi Mikulovice dostaly strmě nahoru a po chvíli se zřítily strmým pádem až do propasti okresu. „Tehdy to bylo hodně divoké. Klub stál na téměř profesionálních hráčích, což pak strašně rychle ztroskotalo. Proto říkám, že pokud se vykope I. A třída a budeme ji hrát pro radost, tak proč ne. Když se stejným způsobem vykope přebor, budu jedině rád. Tyto sny jsou ale stále někde ve hvězdách,“ uzavřel Petr Čuj.