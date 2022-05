O něco spokojenější přesto nakonec odcházeli příznivci hostů, neboť Jiskra urvala dva body za výhru v penaltách, když v základní hrací době nejprve musela dohánět ztrátu.

Proti týmu z lázeňské obce tedy Rapotín uspěl i podruhé v tomto soutěžním ročníku a navázal na své předchozí dvě vítězství.

„Dvou bodů z Losin si nesmírně ceníme, chtěli jsme odsud minimálně jeden odvézt. V utkání jsme prohrávali, ale dokázali se o to ještě poprat. O to víc je pro nás ta dnešní výhra na hřišti soupeře cennější. Ale musíme jít s pokorou dál, abychom se v klidu zachránili,“ konstatoval spokojeně po zápase trenér Rapotína Jiří Kohout.

Po spíše opatrném úvodu měl v dalším průběhu první půle více ze hry právě jeho celek, který si vypracoval i několik zajímavých šancí a byl více na míči, leč v koncovce se neprosadil.

Navíc ještě před přestávkou hosté přišli o svého kapitána a nejlepšího střelce Jaroslava Klemsu, který musel odstoupit kvůli zranění ze hry a zbytek vyhecovaného klání už sledoval pouze z pozice diváka.

Přestávku následně všem přítomným zpestřilo modelové derby mezi nejmenšími fotbalovými nadějemi obou klubů.

V pokračující bitvě dospělých následně začali druhý poločas aktivněji domácí hráči a daleko živěji bylo před šestnáctkou Rapotína, jenže skóre i nadále zůstávalo bezbrankové.

Až v 67. minutě našlápl k velkému sólu losinský David Jurka a rozjásal domácí příznivce, kteří rázem začali věřit v odvetu za podzimní prohru z Rapotína.

Jiskra se však nevzdala a v hektickém závěru, kdy s přibývajícím časem začaly naplno bublat emoce, stačila srovnat na 1:1.

Za hosty se v 85. minutě trefil Miroslav Rýznar, kterého po celý duel mohutně hecovala skupinka jeho bývalých spoluhráčů z divizního Šumperku.

Jeho bouřlivou oslavu gólu, kdy svlékl dres, poté rozhodčí ocenil žlutou kartou. Ale z perliček v tomto souboji to stále nebylo všechno.

Těsně před koncem totiž vyběhl za domácí na hřiště i klubový předseda Radek Svedek, jenž později úspěšně zasáhl i do penaltového rozstřelu.

V nastaveném čase potom hosté z Rapotína, kteří už předtím nebyli příliš spokojeni s některými výroky rozhodčího, reklamovali penaltu, ale marně a vítěze musela určit až dovednostní disciplína.

Tady byli šťastnější rapotínští fotbalisté, když ty losinské zradila koncovka. Jednou nechali v penaltách vyniknout soupeřova brankáře a dvakrát potom zamířili do tyče.

„Zejména v závěru se projevilo, že pro místní je tohle utkání nesmírně prestižní, ty emoce byly opravdu velké, ovlivnily i mě, který se jinak snaží být nezaujatý. A jestli měl rozhodčí proti domácím písknout v devadesáté minutě penaltu, tu situaci nechci posuzovat. Asi by byl hodně odvážný,“ doplnil s úsměvem na odlehčenou rapotínský lodivod Jiří Kohout.

„Bylo to derby, jak má být, až do poslední minuty. Na naší úrovni to byla taková liga mistrů, góly padaly až v závěru, přišla parádní návštěva a diváci si museli fotbal užít. Škoda, že jsme si nechali dát na konci hloupý gól, místo toho, abychom přerušili hru. Nezbývá, než soupeři pogratulovat. My máme marodku, chybí nám několik důležitých hráčů, ale kluci, co dneska nastoupili, to odehráli dobře. Rozhodně nesmutníme, více takových zápasů, před tolika fanoušky,“ doplnil ohlasy nedělního derby losinský trenér Jiří Mika.

TJ Sokol Velké Losiny – TJ Jiskra Rapotín 1:1 (0:0) Penalty 2:3

Branky: 67. Jurka - 85. Rýznar. Rozhodčí: Petrásek - Bašný, Winkler. ŽK: Zatloukal, Barčík – Klemsa, Kupčík, Charvát, Ševčík, Rýznar, Boško, Kocourek. Diváci: 790.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Simon (89. Svedek), Žák, Barčík (60. Bureš) – Jurka (87. Žejdlík), Mátl, Andoniu, Kubíček – Uvízl (60. Maňka), Jindra. Trenér: Jiří Mika.

Rapotín: Rohoň – Hudec, Morong (90. Svoboda), Musílek (67. Drozd), Klemsa (37. Kocourek), Kupčík, Charvát, Ševčík, Scheuter, Rýznar (90. Körner), Boško. Trenér: Jiří Kohout.