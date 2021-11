Letošní ročník nezačal pro Michala Sittu úplně nejlépe. Odehrál poločas v Jeseníku a následně byl na dva duely mimo. „Měl jsem roztržené koleno, které mi sešili deseti stehy,“ objasnil.

Ani v následujících zápasech neměl úplně střeleckou formu. Až do 13. kola se mu nepodařilo dát ani jeden gól. „Hrával jsem spíše takové defenzivnější posty – krajního beka nebo záložníka,“ prozradil Michal Sitta.

Fantastické odpoledne ale prožil 23. října na hřišti Šternberka. Lídra soutěže skolil třemi brankami a pomohl Zábřehu k výhře 4:1. „Do zápasu jsem šel s tím, že vyhrajeme, ale vůbec jsem nečekal, že bych se mohl takhle prosadit zrovna proti Šternberku. Samozřejmě proti týmu, který suverénně vedl tabulku, to bylo o to sladší,“ usmíval se Sitta.

A ještě lepší počin předvedl o týden později v Brodku u Přerova. Tam totiž slavil třikrát během úvodní půle. „Abych řekl pravdu, tak jsem byl po prvním poločase vyšťavený. Po posledním gólu jsem se běžel rovnou na střídačku napít, hodně jsem se naběhal. Byl jsem rád, protože se nám málokdy povede, že vedeme o přestávce 3:0,“ popsal pocity.

A co ta změna, že mu to tam začalo na závěr podzimní části padat? Posun do útoku! „Trenér mě tam dal s Mirou Žandou, byl to taktický záměr, protože Mira umí podržet míč a já čekám spíše na ty míče za obranu a spoléhám na svoji rychlost. Funguje nám to,“ prozradil zábřežský hrdina.

A právě na Šternberk, který často drží míč na svých kopačkách, jeho rychlé nohy platily. „Bylo to ale také hodně o štěstí. Jeden gól byl tečovaný, další jsem byl na správném místě a zpracoval jsem si střelu spoluhráče, který ani nechtěl přihrávat. V Brodku mi do jedné branky protihráč chmátl a další střela prošla pod nohou. Ale o štěstí ten fotbal také je,“ ví Sitta.

„V obou zápasech jsem ale také využil svoji rychlost, na kterou sázím, protože zase nemám takové kvality po technické stránce. Svedl jsem sprinterské souboje s obránci a potom dal gól,“ dodal.

Dva hattricky za dva zápasy potěší, zároveň ale stály Michala Sittu také něco do kabiny a navíc musí snášet popichování od spoluhráčů. „To k tomu patří, že si z vás kluci dělají srandu, když se něco takového povede. To vám pak říkají střelec, hruška a podobně,“ směje se dvaadvacetiletý fotbalista.

Ještě je před ním poslední duel podzimní části v Želatovicích a potom už zasloužená přestávka. „Nemrzí mě, že bude pauza zrovna, když se mi daří. Jsem na to zvyklý. Nikdy se mi nic takového nepovedlo, takže jsem za góly rád a jsou pozitivní. Zasloužil se o ně ale celý tým,“ uzavřel Michal Sitta.