„Vzájemně jsme se domluvili na ukončení spolupráce. Rozešli jsme se v normálu. Pro trenéra byl největší důvod konce daleké dojíždění. Navíc ta zima ho přesvědčila,“ sdělil Deníku předseda klubu Milan Stratil.

Náhradu Rapotín sehnal relativně rychle. V Olešnici totiž skončil Otto Jáně, který v minulosti Rapotínu do krajského přeboru pomohl. „Vrací se tak na místo činu. Byl tady před třemi lety, kdy jsme vyhráli na podzim I. A třídu. Kvůli covidu se ale soutěže přerušily a my jsme pak postoupili,“ přiblížil Stratil.

Když Mura do Rapotína přicházel, na lavičce seděl ještě Jiří Kohout a Mura měl být jakýmsi sportovním manažerem, který bude pomáhat shánět hráče. Postupně se přesunul do role kouče. Ani pozici sportovního manažera však již zastávat nebude, v klubu definitivně končí. „Půjdeme cestou, kterou jsme měli dříve, že si budeme hledat hráče svépomocí či s trenérem,“ potvrdil Stratil.

Kádr by však měl zůstat stejný. „Nemáme avizované žádné odchody, pouze Matěj Jankovič skončil, čeká ho v květnu operace,“ řekl Stratil.

Tým by navíc mohl posílit. „Po zranění se vrací Martin Charvát, který převážnou většinu podzimu chyběl. Zkoušíme čtyři hráče z úrovní kraje a divize, někdo má zkušenosti i se zahraničím,“ nastínil, jména však prozradit nechtěl.

Teď tak Rapotínu začala ta správná příprava. „Sice jsme trénovali, ale nebylo to vedeno příliš trenérsky. Pan Mura měl přípravu postavenou jinak, což se rozsypalo a teď si to Otta bude řídit sám. Dvakrát týdně bychom měli trénovat na umělce v Šumperku,“ sdělil předseda.

„Doufám, že změna trenéra nebude velký problém. Výhoda je, že Otto Jáně jde do známého prostředí, zná některé hráče. Ale podle jeho gusta jim spousta věcí chybí,“ dodal.

A jaké budou cíle? „Jsem pesimista, všichni to o mně ví. První je záchrana v krajském přeboru a čím výš budeme v tabulce, tak to bude pro rapotínský fotbal dobře. Nejsou tady divizní ambice, které se skloňují mezi fandy. Když se budeme rvát s Želatovicemi o třetí místo, budeme rádi. Ve vesnici je to navíc nastavené tak, že když budeme před Velkými Losinami, tak to stačí,“ řekl se smíchem.