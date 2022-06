Dolany musely absolvovat o zápas méně. Cestu jim zkřížily týmy Chválkovic (2:1), Plumlova (2:1) a Horních Nětčic (7:1). Také Dolany odehrály všechny duely venku.

„Je otázka, jak moc je pohár obtížný, protože týmy se v týdnu schází a neschází. My jsme to také látali, ale určitě je to lepší, než jen trénovat. Je to zápas, o něco jde a kluci musí bojovat. Takže je to dobrá příprava na mistrovské zápasy,“ myslí si trenér Dolan Zbyněk Odstrčil.

Ve finále na neutrálním hřišti v Postřelmově se tak utkaly dva celky z krajského přeboru. Dolany teprve o víkendu získaly jistotu záchrany v soutěži a patří jim čtrnácté místo, to Jeseník bude ještě o víkendu bojovat o setrvání na šesté příčce.

Oba týmy se potkaly nedávno. 28. května zvítězil na domácím hřišti Jeseník 3:1, na podzim v Dolanech pak padl 1:2.

Ve středu ve finále krajského poháru začaly lépe Dolany. Vedly už ve druhé minutě, ale v šesté bylo srovnáno. Jeseník v první půli ještě nastřelil tyč, ale skóre se už neměnilo.

„Měli jsme platonickou převahu, ale bylo to jen po šestnáctku a bez efektu,“ všiml si trenér Jeseníku Libor Sláma.

„My jsme vycházeli ze zabezpečené obrany a chtěli jsme hrát na brejky,“ prozradil jeho protějšek Zbyněk Odstrčil. A to se nakonec jeho týmu vyplatilo. Ve druhém poločase totiž třikrát utekl jesenické obraně Erik Němec a hattrickem rozhodl o triumfu Dolan.

„Odpracoval to dobře. Někdy hrává zkraje zálohy, ale náš blok byl tentokrát hlubší, takže jsme chtěli, aby to měl blíž ofsajdové hraně a využil své rychlosti,“ chválil Odstrčil.

„My jsme se snažili dát ten druhý gól, ale propadli jsme v nasazení a bojovnosti. Na hřišti jsme moc hodní a kluci potom byli dole a zlomilo se to v jejich hlavách,“ dodal Sláma. Němec se prosadil v 60., 66. a 89. minutě. Mezitím se ještě hlavou po standardce trefil Vlk a na 4:2 snižoval jesenický Bříza.

„Druhý gól to rozhodl. Nezvládli jsme přerušit Seiberta, který prošel přes tři hráče a dal míč na padesát metrů. My jsme kolem něj poskakovali a nikdo mu to nevypíchl,“ nechápal Sláma. „Já bych řekl, že se to nezlomilo ani po gólu na 3:1. Jeseník chtěl pořád hrát, ale otvíral to a my jsme okének využívali. Musím kluky pochválit,“ řekl Odstrčil.

„Celkově nám dělali problém zkušení Seibert s Kubečkem, kteří byli rozdílovými hráči,“ vypočítával Sláma.

Dolany tak po výhře 5:2 čeká v MOL Cupu divizní Šumperk. „Bude to pro nás svátek a těšíme se. Uvidíme v jaké sestavě do utkání půjdeme, ale kluci získají zkušenosti. Teď si každopádně užijeme konečně ten pohár,“ radoval se Odstrčil.

FK Jeseník - FC Dolany 2:5 (1:1)

Branky: 6. Kysela, 82. Bříza, – 60, 66. a 89. Němec, 2. Outlý, 74. Vlk.

Rozhodčí: Trávníček – Aberle, Chládek. ŽK: Minka, Cundrla – Seibert, Vlk. Diváci: 100.

Jeseník: Kružík – Janíček, Cekuras (74. Sytař), Horák, Minka, Bráblík, Kysela (57. Bříza), M. Planý (74. S. Planý), Cundrla, Furik, Bouchal (63. Tulis). Trenér: Libor Sláma.

Dolany: Chlanda – Kaluža, Foukal, Kováč (81. Sova), Pírek, Němec (90. Odstrčil), Hradil (31. Jahoda), Outlý, Kubeček, Seibert, Vlk. Trenér: Zbyněk Odstrčil.