Podruhé v řadě se na domácím hřišti představili fotbalisté Rapotína. A zatímco minule se jim povedl parádní obrat v derby proti Velkým Losinám, tentokrát po nepříliš přesvědčivém výkonu podlehli Bohuňovicím, tedy soupeři ze spodních pater tabulky, který bojuje o záchranu.

Rapotín doma po nepřesvědčivém výkonu podlehl Bohuňovicím. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Já jsem z toho měl trochu obavy. Ne nadarmo se říká, že po dobrém výkonu přichází ten špatný, což se dneska bohužel potvrdilo, zápas se nám vůbec nepovedl,“ prozradil úvodem smutným hlasem hrající kouč Rapotína Martin Šabo.

„Už v první půli jsme udělali individuální chyby v defenzivě, dvakrát zbytečně inkasovali a museli dotahovat ztrátu,“ litoval špatného začátku.

Hosté usilující o každý bodík do tabulky šli do trháku hned po čtvrthodině hry. Rapotín sice přispěchal s rychlou odpovědí, jenže záhy znovu prohrával.

„Přesto jsme věřili, že se dokážeme zlepšit a ve druhé části soupeře přejedeme, jenže ty plány bohužel zůstaly pouze v kabině, nedokázali jsme je přenést i na hřiště,“ litoval Martin Šabo.

Domácí se sice snažili tlačit do soupeřovy šestnáctky, leč jejich akce postrádaly více přesnosti i důrazu, navíc hosté v 65. minutě z brejku odskočili už na dvoubrankový rozdíl. Prosadil se Martin Šimek, který šel do hry jako střídající hráč. Přitom Šimek je za normálních okolností brankář.

„Měli jsme to nachystané jako variantu, protože jsem nevěděl, jak na tom budu. Píchlo mě ve svalu a musel jsem dolů. Martin má dobrou střelu, s pohybem to sice bylo horší, ale podržel míče, vyhrál hlavičky a při gólu byl tam, kde měl být. Odnesl to navíc ještě krvavým šrámem. Má pochvalu,“ říkal trenér Bohuňovic Radim Kopecký, který naskočil v základní jedenáctce.Hosty totiž trápí spousta absencí.

„Chybí nám několik hráčů, kteří patří do základní sestavy. Říkali jsme si před zápasem, že nechceme udělat blamáž,“ dodal.

Později mohl Rapotín litovat několika relativně slibných šancí, kdy pokus Ostráka zamířil jen vysoko nad bránu a ránu Moronga reflexivně vyrazil bohuňovický gólman Sedlák.Malou naději pro celek Jiskry nakonec vykřesal, jak jinak, nejlepší kanonýr soutěže Jiří Ševčík, když proměnil penaltu a snížil na 2:3. Víc toho ale domácí už nestihli.Nepovedené rapotínské vystoupení v závěru pak už jen korunoval František Draňa, když po ostrém faulu vyfasoval červenou kartu.

„Celkově nám chybělo větší nasazení. Možná jsme si po přestávce vytvořili dvě nějaké dobré šance, ale jinak jsme nehráli to, co jsme chtěli,“ dodal Martin Šabo.

Bohuňovice tak získaly důležité body v boji o záchranu v krajském přeboru.

„Nesmírně důležité vítězství, navíc venku a navíc v takové sestavě. Chceme se zachránit. Odehráli jsme nejbojovnější utkání, vytvořili si tři šance a všechny proměnili. Díky efektivitě jsme si zasloužili vyhrát, i když byl soupeř na míči lepší a držel ho častěji. Musím pochválit našeho brankáře, který nás opět podržel. A to nejen na čáře, ale také dobře četl hru,“ uznal Kopecký.

TJ Jiskra Rapotín – Sokol Bohuňovice 2:3 (1:2)

Branky: 19. Vlk, 76. Ševčík (pen.) - 16. Král, 32. Tománek, 65. Šimek. Rozhodčí: Vít – Milek, Chládek. ŽK: Vlk, Draňa – Čapek, Tománek, Techet. ČK: 90. Draňa (Rapotín). Diváci: 100.

Rapotín: Marek Machalický – Jecu (86. Hudec), Kmínek, Ševčík, Šmirják, Drozd, Morong (83. Draňa), Milan Machalický, Šabo (46. Charvát), Ostrák, Vlk (86. Baum). Trenér: Martin Šabo.

Bohuňovice: Sedlák – Kožuch, Pavlica, Čapek, Tománek, Rozman (81. Vystrčil), Žajgla, Ambrozek (90. Techet), Kopecký (46. Šimek), Šiška, Král. Trenér: Radim Kopecký.