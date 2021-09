O domácí úspěch se velkou měrou zasloužil především Matěj Šinogl, střelec obou losinských branek v tomto dramatickém zápase, který přinesl mimo jiné i řadu dalších šancí. Na obou stranách navíc zvonily také břevna a tyče.

O zápletku se následně v samotném závěru postaral hrající kouč Mohelnice Roman Kuba, když v 84. minutě ze skrumáže snižoval na 2:1.

V infarktovém závěru a nastaveném čase, kdy už domácí fotbalisté dohrávali pouze v deseti bez zraněného Šumbery však těsný výsledek s vypětím všech sil uhájili.

Nejprve předvedl doslova zázračný zákrok na brankové čáře gólman Hatala, aby záhy standardku Mohelnice zastavila branková konstrukce a rozhodčí odpískal konec.

Ohlasy po utkání

Jiří Mika (trenér Velkých Losin): „Je to pro nás první ze čtyř derby, které jsme letos konečně dokázali vyhrát, hlavně jsme už nutně potřebovali zabodovat. Dnes nám vyšla taktika, kdy jsme si chtěli pohlídat Romana Kubu, který je u všech rozehrávek a důležitých momentů Mohelnice, což se nám až na jednu výjimku povedlo. Po zranění se nám začíná střelecky probouzet Matěj Šinogl, tento zápas rozhodl právě on. Takový koncový hráč nám chyběl, navíc je šikovný i do kombinace. Jsem spokojený s výkonem týmu, kluci tam byli schopní nechat kus svého zdraví, bojovali a šli si tvrdě za výhrou, i když budeme muset ještě trochu zapracovat na fyzičce. Přiklonilo se k nám i potřebné štěstí.“

Roman Kuba (hrající trenér Mohelnice): „Hráčům jsem v kabině před utkáním říkal, že se musíme připravit na tvrdý boj, protože domácí potřebují vyhrát a v kontextu první a druhé půle musím říct, že si Losiny tři body zaslouží. Byli více důraznější, více bojovali, měli několik gólovek, což jsme měli sice také, jenže dneska nám to tam prostě nespadlo. Nezbývá, než soupeři pogratulovat. My jsme hráli fotbal z devadesáti minut tak jenom pětadvacet, to na úspěch nestačí. Sice jsme mohli při hodně velkém štěstí na konci ten zápas zremizovat, ale nestalo se tak. Dost nás ovlivnilo, že jsme tentokrát jako první prohrávali, s čímž jsme se bohužel nedokázali popasovat.“

TJ Sokol Velké Losiny – FK Mohelnice 2:1 (1:0)

Branky: 23. a 66. Šinogl - 84. Kuba. Rozhodčí: Machala - Sedláček, Pekárek. ŽK: Macek, Žídek, Šumbera – Fišara, Vokoun, Linhart, Ryba. Diváci: 400.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Simon (53. Mátl), Žídek, Kocourek – Žák, Šumbera, Macek (63. Hilbert), Šinogl – Uvízl (68. Indra), P. Navrátil (68. F. Navrátil). Trenér: Jiří Mika.

Mohelnice: Hora – Vokoun, Kuba, Pinkava, Linhart – Pauliny (60. Čank), Fišara, Srdýnko, Cikryt – Nantl, Ryba. Trenér: Roman Kuba.