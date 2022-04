„Přestože ani jeden z týmů nenastoupil v kompletní sestavě, oba se podle mě na zápas dobře připravili, ten nádech derby tam byl znát,“ konstatoval úvodem kouč vítězů Otto Jáně, jehož výběr ale musel dotahovat.

Celek z lázeňské obce se prosadil jako první po půlhodině hry ze standardní situace, kdy hosté podcenili náběh Jiřího Uvízla a domácí vedli.

„O poločase jsme tedy museli trochu zmobilizovat síly. Ale pořád jsme věřili, že jsme na tom kondičně lépe. Nadále jsme se snažili vysoko napadat se třemi hráči, tím jsme na soupeře vytvářeli tlak, což neslo ovoce,“ řekl dále zábřežský trenér Otto Jáně.

Aktivita hostů vyvrcholila již zmíněnými dvěma góly Michala Sitty, jenž mohl v závěru dokonce zkompletovat hattrick, ale z brejku sám na gólmana neuspěl.

„Podle mě to pro oko diváka asi nebyl zcela pohledný zápas. My jsme hráli prakticky o šest bodů, před utkáním jsme totiž na Zábřeh ztráceli pouhé dva, o to víc taková porážka zamrzí,“ přidal své postřehy stoper Velkých Losin Jakub Tejkl.

„Začátek jara nám sice vyšel, ale teď nás sráží dolů rozsáhlá marodka, někteří navíc nemají zcela optimálně natrénováno,“ uvedl dále losinský hráč.

„Většina zápasu byl spíše boj, protivník hodně nakopával za obranu, my jsme se snažili kombinovat, jenže hosté nám to svým rozestavením a napadáním příliš nedovolovali. Přesto jsme si ještě za stavu 1:0 vytvořili asi tři nebo čtyři solidní šance, které jsme bohužel nedali. A jakmile jsme potom prohrávali, byla to už z naší strany spíše křeč,“ dodal smutně Jakub Tejkl.

Velké Losiny tak po nedávné prohře s vedoucím Šternberkem podruhé za sebou padly na vlastním trávníku, na kterém se opět představí i nadcházející víkend, kdy přivítají třetí Želatovice.

Zábřežští fotbalisté následně od stejného data startují dlouhou šňůru deseti domácích zápasů v řadě, neboť téměř celý podzim vinou rekonstrukce svého hřiště odehráli u soupeřů.

TJ Sokol Velké Losiny – SK SULKO Zábřeh 1:2 (1:0)

Branky: 31. Uvízl - 65. a 75. Michal Sitta. Rozhodčí: Běhal - Sedláček, Štěpán. ŽK: Hilbert – Laštůvka, Puchr. Diváci: 345.

Velké Losiny: Berka – Zatloukal, Tejkl, Simon (24. Kubíček), Barčík (78. Bližňák) – Jurka, Mátl, Indra, Hilbert (88. Hošek) – Uvízl, F. Navrátil. Trenér: Jiří Mika.

Zábřeh: Toman – Lukas, Schwab, Laštůvka, Šincl – Janák (80. Smékal), Novák, Nízký, Holík (69. Nádeníček) – Puchr (90. Maistryzsin), Michal Sitta. Trenér: Otto Jáně.