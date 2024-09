Bez několika hráčů naskočily oba týmy do středečního mače. Domácím chyběl z víkendu vyloučený Jiří Kasal, pro zranění pak Jan Srdýnko a mimo byl také Pavel Pospíšil. Na druhé straně nenastoupili Daniel Ryba či Martin Srdýnko.

Uničov B však využil dva hráče z kádru áčka. V základní sestavě naskočil uprostřed hřiště Vojtěch Kamas, který se vrací po zranění a krajský přebor zná ještě z dob, kdy hrál za Šternberk. Po hodině pak naskočil také Marko Ševčík.

První poločas nabídl několik šancí na straně domácích a vedení díky proměněné penaltě Patrika Kasala nařízenou za faul na Skřebského. Mohelnice ale dokázala po centru ještě do poločasu vyrovnat, když se hlavou prosadil Daniel Skalický.

Penalta Patrika Kasala v utkání Uničov B - Mohelnice | Video: Lukáš Klaban

„Hrubě nám nevyšel první poločas. Od dvacáté minuty byli hosté lepší na míči, přehrávali nás v záložní řadě, více o sobě věděli. Ne, že bychom nechtěli, ale zkrátka nám to nešlo. Všechny míče jsme jen nakopávali, s tím si obrana soupeře poradila. Sice si vytvoříme tři skvělé šance, ale nedáme. Remízový stav 1:1 v poločase pro nás nebyl příznivý, hlavně s herním projevem jsme nebyli spokojeni,“ hodnotil trenér Uničova B Bruno Nezval.

Důležitý moment přišel v 58. minutě, kdy Michalik přetlačil obránce a využil špatného postavení brankáře, kterého prostřelil. To domácí Medlov nakoplo a do konce zápasu se ještě třikrát prosadil. Nejprve Patrik Kasal proměnil i druhou penaltu, tentokrát nařízenou po faulu na svoji osobu. Čtvrt hodiny do konce tak bylo téměř rozhodnuto.

Nádherný, ale zároveň šťastný gól potom dal Radovan Skřebský, který chtěl centrovat od postranní lajny, míč ale o tyč zapadl na zadní do sítě.

Čtyři minuty před koncem pak Mohelnice přišla o stopera Filipa Baču, který viděl druhou žlutou kartu a byl vyloučen. I krátkou přesilovku dokázali domácí využít, když po kombinaci a centru uklidil míč do sítě popáté Šimon Michalik a stanovil konečné skóre 5:1.

Pro Michalika šlo už o osmý gól v sezoně a posunul se v tabulce střelců na druhé místo. Jednu branku ztrácí na Jana Lukáše z Mohelnice, kterého medlovská obrana uhlídala.

„Druhou půli se nám podařilo dát brzy vedoucí branku, která nám nesmírně pomohla. Začali jsme si věřit, spadla z nás nervozita, dali jsme to více na zem. Posledních třicet minut utkání naše tempo gradovalo a stupňovali jsme tlak. Závěr 5:1. Z první půle se musíme poučit. Určitě se k ní během týdne vrátíme. Za druhý poločas kredit hráčů šel výrazně nahoru,“ dodal spokojený Nezval.

Uničov B se tak posunul na první místo tabulky krajského přeboru o bod před Olešnici a Velkou Bystřici. Má však utkání k dobru. Mohelnice je pátá.

SK Uničov B - FK Mohelnice 5:1 (1:1)

Branky: 17. a 76. obě z pen. P. Kasal, 58. a 89. Michalik, 81. Skřebský - 25. Skalický.

Rozhodčí: Trávníček - Aberle, Svoboda. ŽK: Bača (MOH). ČK: 86. Bača (MOH). Diváci: 150.

Uničov B: Kamisch - Šembera, Třeštík, Bartoněk, Cikryt (61. Ševčík), Skřebský (86. Vorlický), Michalik, Habáň (61. Muzikant), P. Kasal (78. Mikuta), Trefil, Kamas. Trenér: Bruno Nezval.

Mohelnice: Hajtmar - Vokoun (70. Masopust), Bača, Linhart, Kotůlek, Lukáš, Pinkava, Foukal, Nguyen, Skalický, Kubík. Trenér: Roman Kuba.