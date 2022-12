„Nevěděli jsme, co od nového ročníku čekat. Vyšel nám vstup, hlavně prvních pět zápasů, i když třeba Kostelec nás popravdě přetlačil a získali jsme tam cenný bod, který nás nakopl,“ hodnotil jesenický lodivod.

Poté přišla porážka s neoblíbenou Mohelnicí a velký útlum. Šest zápasů čekali svěřenci Libora Slámy na vítězství a získali v nich pouhé tři body. „Kluci to neustáli psychicky v hlavách. Podívali se do tabulky, i když jsem jim říkal, ať to nedělají. Přišlo období, kdy jsme několik zápasů nevyhráli,“ popisoval kouč.

Zlomilo se to až v Lutíně, kde Jeseník vyhrál jasně 5:0 a následně neztratil ani bod v dalších čtyřech duelech.

„Důležitá byla remíza na půdě silného Medlova. Bylo to pěkné bojovné utkání v tempu a bod byl pro nás cenný. Kluci se z toho dostali, zvedli jsme se a začali získávat body,“ přiblížil Sláma.

A výsledek? První místo, titul podzimního mistra a zisk 31 bodů. „Užíváme si to, dílčí úspěch se nám podařil, ale kluky musím brzdit. Je to ošemetné a samozřejmě bude těžké to na jaře potvrdit. Soutěž nemá vyloženého lídra a tabulka je nesmírně vyrovnaná. Dvakrát prohrajete a jste šestí. Musíme s pokorou pokračovat a pro kluky to musí být motivace dál pracovat,“ říká jasně Sláma.

A čím to, že tým, který se v minulé sezoně pohyboval uprostřed tabulky, takhle povyskočil? Pomohl mu příchod čtyř mladých talentů.

„Z dorostu ze Šumperka se nám vrátili tři kluci, kteří se ve vyšší dorostenecké soutěži omlátili a přišli nachystaní na krajský přebor. Naskočili do týmu a jsou v základu,“ pochvaloval si trenér. Jedná se o Krézka, Červeňáka a Kmínka, které doplnil brankář Malysa z Prostějova.

„Zatímco minulý ročník jsme hráli občas i s nějakými dorostenci, tak teď se nám díky tomu zdvojily posty a rozšířil kádr. Konkurence je hrozně důležitá a kluci chtějí hrát. I na tréninku jedou na sto procent, aby se dostali na plac. Pro trenéra je vždy důležité, že když vystřídá, tak tam jde kus za kus a neubere to na kvalitě,“ je spokojený Sláma.

A kromě toho měl Jeseník také vydařenou letní přípravu, což bylo možná jedním z klíčů, proč týmu z lázeňského města nedošel v závěru podzimu dech. „Letní příprava nám vyšla. Kopli jsme do toho, protože jsme si řekli, že musíme kluby přehrát fyzičkou. Nemáme tolik zkušeností a fotbalovosti, takže jsme to museli dohnat jinak - pohybem a pracovitostí. Stejně tak jsme trénovali třikrát týdně během sezony, což se v závěru projevilo,“ potvrdil Sláma.

Třeba se nyní v Jeseníku sešla generace, která by klub mohla vytáhnout zpět do divize. „Rodí se tady společnost hráčů, kteří můžou něco dokázat, pokud vydrží pospolu. Drží partu a je tady úžasný kolektiv. Všude chodí spolu a tráví spolu čas, což jde hrozně vidět. Snad se tady jednou bude hrát vyšší soutěž,“ přeje si Sláma.

K tomu by ještě potřeboval jednoho pořádného kanonýra. Jasného lídra totiž Jeseník postrádá a o branky se podělilo více hráčů - hned tři nejlepší nasázeli po pěti brankách.

„Nemáme vyloženého snajpra. Do té role musí někdo dorůst a mohl by to být třeba Červeňák, protože k tomu má rychlostní předpoklady a disponuje také dobrým driblingem. Jak trošku zesílí, tak je schopný tohle plnit. Přivést jednoho nadstandardního hráče by to ale chtělo. Jenže tady je to problém. Pár takových v okolí je, ale hrají vyšší soutěž, kde jsou spokojeni. Zkusíme pro to něco udělat, ale pokud se to nepodaří, tak se svět nezboří, protože věřím klukům, které tady máme,“ objasnil kouč.

Ten také doufá, že z jeho kádru nikdo neodejde. „S kluky mluvím a myslím, že tu úžasnou partu neopustí. Je tady výborné klima a nevymění to za boj o záchranu ve vyšší soutěži a neznámém prostředí,“ myslí si Libor Sláma.

