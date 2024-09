„Oproti jiným týmům jsme měli veliké štěstí, i když teda ani v roce 1997 to tady, až na pár domů, nějak extrémní nebylo. Je mi líto všech, které to postihlo fatálním způsobem. Hned poté tady navíc Povodí Moravy - nebo stát, teď nevím - postavilo hráz, která tu vodu zachycuje. Tu to bohužel letos protrhlo, všechno to ale zachytila hráz druhá," vysvětluje, jak se zrodilo veliké štěstí jeho klubu, ale i celé obce Lesnice, fotbalový trenér A-mužstva Jan Knobloch.

Z jeho dalších slov pak ale vyplývá, že jen tohle rozhodně nestačilo. Naštěstí pro všechny zúčastněné ale začaly zprávy o možných ničivých záplavách kolovat s dostatečným předstihem a tak se obyvatelé Lesnice dali do akce.

„Obec organizovala brigádu. V podstatě hned, když byla ta možnost záplav ohlášena, se připravila první várka pytlů s pískem a když už to přestala být sranda a všichni si uvědomili, že jde do tuhého, tak se v sobotu a neděli začalo makat ještě více," popisuje.

„Celkově těch pytlů bylo asi osm až devět tisíc. Písku pak bylo asi sto tun. Tady je třeba poděkovat všem, co se zúčastnili, ale i jednomu podnikateli z Brníčka, který nám písek dodal," dodává hned na další nádech detaily.

Chystáme se už i trénovat

Obec na Šumpersku se zhruba 650, nebo jak sám Knobloch dříve s nadsázkou řekl, 666 obyvateli, se tedy podařilo před silou živlu ubránit. Jak to ale po dlouhých deštích nyní vypadá s fotbalovým trávníkem, jehož kvalita bude pro další zápasy šesté nejvyšší soutěže klíčová?

„Je to možná až trochu blbé takhle říct, ale po tom dlouhém suchu je nyní trávník v dobré kondici. Sice mírně podmáčený, ale jinak OK. V nějakém omezeném režimu se už dokonce chystáme i trénovat. Jen tréninky mládeže budou odloženy z důvodu uzavřených okolních cest," líčí Knobloch optimisticky.

Existuje náhradní řešení?

Jediné, co je zatím lidově řečeno ve hvězdách, je další pokračování soutěže. Jak už totiž bylo řečeno na začátku, ne všechny hřiště a zejména ne všechny obce měly takové štěstí. „Ještě než to začalo, měli jsme výbor. A já se ptal, jak se k tomu postavíme. Zatím žádné informace nemám, ale myslím si, že v řádu hodin až dnů se bude muset, pokud nějaké existuje, nějaké náhradní řešení vymyslet," myslí si.

Stát zafungoval dobře

A jak už je zmíněno výše, informace o řítící se katastrofě byly známy už několik dní předem a kromě nich i různá doporučení těm, kdo se nacházeli v rizikových oblastech. Díky nim tak mohly i lesnické přípravy začít s předstihem. A Jan Knobloch si je toho vědom.

„Chci říct, že tentokrát velmi dobře zafungoval stát jakožto instituce, která ve spolupráci s hydrometeorologickým ústavem informovala dopředu a nečekala až na to, co se stane, jak by to zřejmě udělal náš bývalý a budoucí premiér. To jednoznačně zachránilo spoustu majetků a životů. Musím říct, že i já jsem si nejdříve říkal, proč vlastně tak blbnou, ale celkem rychle jsem pochopil," uzavřel spokojeně kouč lesnického áčka.