/ANKETA/ Kvůli celosvětové pandemii nového typu koronaviru ukončila Fotbalová asociace České republiky rozehranou sezonu předčasně. Fanoušci ale dostanou příležitost dokončit ji aspoň prostřednictvím velké ankety Deníku. Hledáme tým krajského přeboru s nejvěrnějšími a nejakčnějšími fanoušky!

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Systém hry je stejný jako při velkých fotbalových turnajích. Šestnáct týmů jsme podle výsledků dosažených v 16 odehraných kolech a tabulky rozdělili do čtyř základních skupin. Z každé z nich postoupí dva s nejvyšším počtem hlasů do čtvrtfinále, odtud už budou následovat klasické duely kdo s koho, až do finále.