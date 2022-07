Jiskru poslal do vedení již v první půli z penalty Jiří Ševčík. Stejný hráč potom krátce po přestávce vymetl šibenici a zajistil svým barvám dvoubrankový náskok, který později navýšil na 3:0 pěknou střelou Jankovič.

K tomu měl Rapotín i řadu dalších šancí, v jednom případě dokonce orazítkovat tyč. Jenže v samotném závěru si domácí hráči nepohlídali dva rohové kopy soupeře, jenž tak upravil výsledek do konečné podoby.

„Určitě jsme neměli více ze hry a navíc po těch gólech Rapotína jsme se dostali do určité deprese. Směrem dopředu jsme postrádali rychlost. Z naší strany to bylo takové unavené a utahané. Do hry jsme se příliš nedostávali,“ nebyl spokojen s předvedeným výkonem trenér Lutína Pavel Kubíček.

„Sice jsme v závěru snížili, ale už to byla spíše jen taková kosmetická úprava skóre, ty naše góly padly teprve pět a jednu minutu před koncem, navíc ze standardních situací. Mrzí mě, že jsme se dnes nedokázali prosadit ze hry,“ dodal zklamaně lodivod Sigmy.

„Já musím dnešní utkání hodnotit pozitivně, protože jsme soupeře snad kromě posledních sedmi minut k ničemu nepustili. Jsem rád, že jsme to takticky zvládli a naladili se vítězně na začátek mistrovské sezóny. Jen škoda, že jsme si pokazili ten závěr,“ konstatoval trenér Rapotína Jiří Kohout, jenž sám na poslední minutu vyběhl na hřiště coby hráč.

„Hosty jsme mohli dorazit daleko dříve, šancí tam bylo dost. Potom jsme však zaplatili trochu daň, když jsme na konci dvakrát v rychlém sledu inkasovali. Na tohle si musíme dát pozor, ze standardek dostáváme příliš mnoho gólů,“ dodal kouč Jiskry.

TJ Jiskra Rapotín – TJ Sigma Lutín 3:2 (1:0)

Branky: Ševčík 2, Jankovič – Chrást, Konečný.

Rapotín: Strnad – David, Juráš, Boško, Hudec – Klemsa, Novotný, Draňa, Svačinka, Jankovič – Ševčík. Střídali: Max, Svoboda, Čech, Saňák, Kohout. Trenér: Jiří Kohout.

Lutín: Nejezchleb – Gallik, Smítal, Konečný, Chrást – Kubáč, Koudelka, Schön, Šoupal – Los, Pavlík. Střídali: Rec, Hromek, Rjabčenko, Koutný. Trenér: Pavel Kubíček.

