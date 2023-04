Jarní neporazitelnost losinských fotbalistů v krajském přeboru trvá. K předchozím třem remízám přidal tým z lázeňské obce konečně i výhru, když uspěl v nedělním derby na hřišti Zábřehu. I díky dvěma penaltám.

TJ Sokol Velké Losiny (modré dresy) vyhrál nedělní derby na hřišti týmu Sulko Zábřehu | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Celek Sulka si naopak v rámci odvet připsal již třetí prohru z dosavadních čtyř střetnutí. Tentokrát doplatil především na slabou koncovku. V dresu hostů pak skvěle zachytal gólman Hatala.

„Soupeři určitě musím pogratulovat k vítězství, ale myslím si, že dneska vyhrálo šťastnější mužstvo. Věděli jsme, že protivník bude hrát na brejkové situace, my jsme byli na míči, snažili se hrát kombinační fotbal, ale neměli jsme takový pohyb, jaký bych si představoval. Snažím se s týmem pracovat, aby to na hřišti fungovalo, jenže to nejde docílit jedním lusknutím prstu,“ konstatoval úvodem trenér Sulka Zdeněk Opravil.

Přitom start měli jeho svěřenci parádní, když je hned v úvodu zápasu poslal do vedení po standardní situaci Knápek.

Potom byli domácí více na míči a vytvořili si i další zajímavé šance, ty největší především Nízký a po něm Puchr, leč skóre se na vyšší rozdíl neposunulo, čehož později museli litovat.

„Byli tam fáze, kdy to bylo hodně dobré, ale potom jsme měli momenty, kdy nám to vůbec nešlo,“ řekl dále zábřežský lodivod.

Hosté tak ještě do přestávky stačili výsledek otočit, když nejprve po faulu na Šinogla proměnil penaltu Jankovič, aby o chvíli později po přesném centru kapitána Zatloukala skóroval hlavou i druhý Matěj v losinské sestavě, tedy již zmíněný Šinogl – 1:2.

„Kluky musím za první poločas pochválit. Sice jsme prohrávali, ale později jsme převzali otěže a dvěma brankami se nám povedlo otočit skóre. Zejména druhá trefa byla opravdu pěkná,“ zhodnotil úvodní dějství trenér Velkých Losin Květoslav Pospíšil.

Po přestávce se Sulko mocně hnalo za vyrovnáním a krátce po zahájení druhé půle měl obrovskou možnost střídající Jedelský, jenž z ostrého úhlu nejprve nechal vyniknout brankáře Hatalu a z dorážky zamířil pouze do tyče.

Nakonec se však Zábřeh za svou aktivitu dočkal vyrovnání a po rohovém kopu se prosadil střídající veterán Maistryzsin.

Jenže z vyrovnání se domácí hráči radovali jen několik málo vteřin. Hosté ihned po rozehrávce přešli nákopem do šestnáctky, kde domácí následně vyrobili další nedovolený zákrok a sudí podruhé ukázal na značku pokutového kopu.

A stejně jako v první půli Jankovič, ani Krňávek se nemýlil a zajistil Velkým Losinám po dlouhé době vítězství nad regionálním rivalem.

„Nabídli jsme Losinám dvě penalty, přitom ta druhá přišla po naší fatální chybě v defenzivě, kdy náš hráč si zpracoval balón po nákopu soupeře prsama směrem k vlastní bráně, což nechápu. Stačilo to odkopnout pryč. Kdyby z toho nepadl gól, měli jsme ještě deset minut do konce a věřím, že bychom zápas ještě otočili. Fyzicky jsme na tom dobře a hosté ke konci trochu odpadli, takže je škoda, že jsme toho nevyužili,“ mrzí domácí porážka Zdeňka Opravila.

Neúspěch bude chtít mužstvo Sulka odčinit v nadcházejícím kole, kdy doma nastoupí proti Bohuňovicím.

Losinští se potom výhrou v Zábřehu naladili na očekávané derby proti sousednímu Rapotínu, které na programu již příští neděli.

„S druhou půlí utkání ale nemohu být moc spokojený. Poté, co jsem musel vystřídat Šinogla, se naše hra úplně rozpadla. Zábřeh si vytvořil tlak a stačil vyrovnat, ale svým mdlým výkonem jsme si o to koledovali. Domácí ve snaze rozhodnout pak otevřeli hru, náš hráč pronikl do vápna, kde byl faulován a proměnili jsme penaltu. Za výhru jsem rád, předtím jsme třikrát remizovali v zápasech, kdy jsme pokaždé vedli a měli i další šance. Tentokrát se štěstí obrátilo k nám,“ doplnil na závěr losinský kouč Květoslav Pospíšil.

SK SULKO Zábřeh – TJ Sokol Velké Losiny 2:3 (1:2)

Branky: 7. Knápek, 80. Maistryzsin - 23. Jankovič Matěj (pen.), 29. Šinogl, 82. Krňávek (pen.). Rozhodčí: Štětka - Kundrát, Votava. Hráno bez karet. Diváci: 250.

Zábřeh: Toman – Holík, Knápek (43. Janák), Nádeníček, Žanda, Nízký, Podhorný, Sitta, Puchr, Žák (73. Maistryzsin), Kreutz (46. Jedelský). Trenér: Zdeněk Opravil.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Krňávek, Uvízl, Jurka (90. Ton), Simon, Jankovič (73. Hegner), Žák, Šinogl (58. Kubíček), Barčík, Mátl. Trenér: Květoslav Pospíšil.