Šesté, avšak v pořadí teprve páté kolo olomoucké 6. ligy, skupiny A (v minulé sezoně ještě I. A třídy, skupiny A) mělo na svém programu i utkání, které se možná na první pohled nemuselo zdát jako příliš zajímavé, avšak nakonec se jím stalo. Dosavadní suverén z Litovle totiž na svém hřišti hostil poměrně slušně rozjetý tým z Lesnice, který měl do té doby tři výhry a pouze jedinou prohru. A ten, kdo i přesto očekával jednoznačnou kanonádu ve prospěch domácích, se musel dost divit. Tatran sice tři body nakonec uhájil, jednoduché to ale neměl. Osmdesát příchozích diváků nakonec shlédlo jeho výhru v poměru 1:0 poté, co se brankově prosadil Petr Dragon.

První půle byla jednoznačně v režii domácího favorita. Litovel si totiž vytvořila několik stoprocentních šancí, nastřelila i tyčku a ve 24. minutě se dočkala i gólové radosti, když vyběhnuvšího Glozygu šikovně obstřelil Petr Dragon. Za jejich jednobrankového náskoku se pak šlo i do šaten.

Druhá pětačtyřicetiminutovka už pak tak jednoznačná rozhodně nebyla. Hosté nastoupili do hry s naprosto jinou jiskrou a velice nebezpečně se cpali také do brankových šancí. Ty však bohužel pro ně končily často na litovelských obráncích či v prostorech již nevymezených třemi tyčemi střeženými brankářem Dardou. No a tak se stalo, že se už nic nestalo. Skóre 1:0 zůstalo na světelné tabuli svítit až do konce třetí nastavené minuty a litovelský Tatran tak i nadále zůstává v tabulce stoprocentní.

„Litovel jsme potrápili a myslím si, že jsme si vytvořili dostatek šancí na to, abychom alespoň jeden gól dali a odvezli si bod. Bohužel nám ale chyběla kvalita ve finálním a předfinálním řešení. V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší, o pauze jsme ale dvakrát vystřídali a vytvořili si příležitosti. Bohužel jsme je nezúročili," mrzelo po utkání lesnického kouče Jana Knoblocha.

Toho však i tak může na srdci hřát obrovský rozdíl oproti sezoně minulé, ve které se jeho svěřenci klepali o bytí či nebytí až do posledního mače a po pěti odehraných kolech měli na svém kontě pět bodů jen díky tomu, že porazili na podzim naprosto marnou Náměšť na Hané. „Minule jsme byli hned od začátku dost pod tlakem, teď jde ale na klucích vidět, že si více věří a nebojí se zvolit ani riskantní řešení směrem dopředu. I nálada je samozřejmě o dost lepší," kývá spokojeně hlavou trenér, jehož tým je nyní na devíti bodech s kladným skóre 7:5.

Padne i teď hodně gólů?

V příštím lesnickém zápase se dají očekávat očekávat mnohem větší brankové hody. V neděli 15. září totiž na svém hřišti přivítají celek s úžasnou ofenzivou a mnohonásobně horší defenzivou z Bernartic, který ve čtyřech z pěti mačů nastřílel minimálně čtyři branky a už nyní disponuje dost šíleným skóre 21:14.

„Byli jsme snad, kromě Olešnice, v minulé sezoně jediným týmem, který s nimi neprohrál. a uhrál s nimi dvě remízy. Známe jejich slabé i silné stránky a těšíme se na to. Zápasy s Bernarticemi většinou bývájí o hodně gólech. Snad přijde hodně lidí a pobaví se stejně jako fotbalisté na hřišti," přeje si Jan Knobloch a uzavřel svou řeč.

Šišma: Někteří se musí chytit za nos

Mnohem úsporněji pak okomentoval právě odehrané utkání sportovní manažer litovelského klubu Jaroslav Šišma. „Byl to vyrovnaný zápas. Lesnice přijela bránit, gól jsme jí ale dali. Pak šance proběhly na jedné i druhé straně. Myslím si ale, že jsme vyhráli zaslouženě. Tohle vítězství bylo důležité proto, abychom si udrželi ten nastolený drive. Pravdou ale je, že se někteří musí chytit za nos. Určitě to byl jeden z těch těžších zápasů, většina z těch následujících ale budou velmi podobné," řekl jenom.

Tým vedený z lavičky Ladislavem Gallem se bude svou stoprocentní bodovou sklizeň snažit ještě prodloužit už příští sobotu na trávníku aktuálně předposledního Maletína.

TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Lesnice 1:0 (1:0)

Branka: 24. Dragon.

Rozhodčí: Kopecký - Mašek, Látal. ŽK: Puchr (LIT). Diváci: 80.

Litovel: Darda - Pecháček (46. Kvapil), Jindra, Novák, Strnadel, Puchr, Kučera, Hrazdil (72. Válek), Bulušek (46. Demel), Lukas (79. Skoumal), Dragon. Trenér: Ladislav Gallo.

Lesnice: Glozyga - Bittner (86. Topitsch), Ogrocki (46. Křenek), Lejsal, Kutal (46. Němec), Seidl, Smyčka, Kobza (64. Ratiborský), Achilis, Faulhammer, Vaňourek. Trenér: Jan Knobloch.