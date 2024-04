V rámci sedmnáctého kola A skupiny olomoucké I. A třídy hostila rapidně se zvedající Náměšť na Hané poslední a trápící se Libinu. A ač to podle první půle mohlo vypadat, že by snad mohl být zápas vyrovnaný, ta druhá dala na tyto myšlenky jasně zapomenout. Konečný výsledek tak tedy zněl 4:0.

Radost hráčů Náměšti na Hané po výhře nad Libinou | Video: Deník/David kubatík

„Dnes jsme byli připraveni na o něco těžší utkání, než se nakonec hrálo. Ze soupeře jsem cítil, že přijel s trošku oslabenou sestavou, i tak jsme to ale chtěli zvládnout a je super, že jsme to dokázali takovýmto výsledkem. Hráči výborně pracovali už od první minuty, měli zápas pod kontrolou a mě jenom těší, že se jim ta dřina z tréninků vrací zpět. Mám radost i z nuly vzadu," říkal po zápase spokojený trenér Náměšti Michal Hrubý.

Jeho svěřenci šli do vedení už ve 24. minutě, když se prosadil Vojtěch Šoupal. Ta pravá branková sprcha se však na libinské hlavy spustila po změně stran. V 52. minutě zvýšil na 2:0 Jakub Říha, o šest minut později zvýšil náskok svého týmu střídající Ondřej Brhel a v minutě 79. uzavřel na konečných 4:0 Martin Dostál.

Borci z vesničky na Olomoucku už tak na jaře získali deset bodů za tři výhry a jednu remízu, což je o celé čtyři body více, než za celou podzimní část. A to se samozřejmě projevilo i v tabulce. Z posledního místa se totiž vyšvihli už na desáté, ze kterého je v rámci tohoto kola budou moci sesadit už pouze hráči šternberské rezervy, které ještě čeká dohrávka proti Maletínu. „Teď si to kabina samozřejmě užívá. Pracujeme ale dále na tom, aby se nám tady podařilo znovu nastartovat mužský fotbal. To byl i důvod, proč jsme do toho vůbec šli," popisuje Hrubý, který tým převzal před začátkem zimní přestávky.

Mnohem hůře se střetnutí hodnotilo Liboru Johanovi, bývalému libinskému trenérovi a nyní asistentovi, který ve svých 52 letech musel do utkání kvůli nedostatku hráčů výjimečně naskočit a odehrál v něm posledních zhruba dvacet minut.

„Soupeř vyhrál zaslouženě. Bylo to ale i kvůli tomu, že máme řadu zraněných a prostě to nedáváme. Hrají za nás hráči z béčka a podle toho to i vypadá. Náměšť měla také dobré útočníky, se kterými jsme si nedovedli poradit. Kvůli zranění jsme pak nakonec museli dohrávat v devíti v poli," lomil rukama borec z posledního týmu tabulky, který i nadále zůstává na svých deseti bodech.

V příštím kole pak Libinu čeká cesta do Šternberku, nakopnutá Náměšť pak v Pivíně změří síly s tamním nováčkem a překvapením podzimu, který se stále drží těsně pod absolutní špicí. „Bude to pro nás první soupeř z první poloviny tabulky. Uvidíme tedy, jak nám to všechno půjde. Čekám ale dobrý fotbal. I kvůli tomu, že by Pivín mohl být mnohem fotbalovější, což by nám mohlo i více vyhovovat. Chceme si znovu jít pro body, na druhou stranu určitě kvůli kvalitě soupeře nebudeme nějak extrémně měnit styl naší hry," uzavřel Michal Hrubý.

SK Náměšť na Hané - TJ Libina 4:0 (1:0)

Branky: 24. Šoupal, 52. Řípa, 58. Brhel, 79. Dostál.

Náměšť na Hané: Vychopeň - Řípa, Fišara (66. Beneš), Dostál, Kurfürst, Vojta (57. Brhel), Šoupal (77. Filípek), Breznický, Elsner, Brančík (66. Vymětal), Vavřín (66. Nepožitek). Trenér: Michal Hrubý.

Libina: Doubrava - Jirgl, Pospíšil, Bednář, Janoš (57. Ošlejšek), Petřík, Skála, Langman (62. Juruš), Bartoněk, Hrabáček (72. Johan), Soldán (72. Merta). Trenér: David Malý.