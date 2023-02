Favorit nedělního duelu si vytvořil rozhodující náskok již v první půli, kdy vstřelil čtyři branky. „Pro nás to byla další skvělá škola s kvalitním divizním celkem, za kterou jsme moc rádi. S předvedenou hrou jsem spokojen - zejména s ofenzívou. Směrem dozadu jsme však natropili hned v úvodu příliš chyb, které zkušený soupeř dokázal nemilosrdně trestat,“ hodnotil trenér rapotínské Jiskry Jiří Kohout.

V dalším průběhu se prosadil také účastník krajského přeboru, za který se trefili Rýznar a Hudec. Za Rýmařov se prezentovali hattrickem Navrátil a uničovský Jeřábek. Konečný výsledek zní 7:2 pro Rýmařov.

Vše pro záchranu: Rapotín spolupracuje se zkušeným koučem a má dvě velké posily

„V proměňování šancí byl znát největší rozdíl, tam měl soupeř v Jeřábkovi a Navratilovi velkou sílu, na naší straně se mi opakovaně líbil výkon Charváta s Rýznarem, na kterých je i znát, že nevynechají jediný trénink,“ dodal Kohout.

Více než porážka jej však může mrzet zranění jedné ze zimních posil Martina Kováče, který pravděpodobně za Rapotín do mistrovských utkání kvůli zdraví nezasáhne. „Mrzí mě to. Skončila pro něj sezona dříve, než začala. Má přetrženou Achillovu šlachu. Přeji mu brzké uzdravení a morální sílu se do fotbalu znovu vrátit,“ uzavřel Jiří Kohout.

Rapotín o víkendu vstoupí do zimního turnaje v Mohelnici sobotním duelem právě proti domácímu týmu. Hraje se v 9 hodin.

FOTO: Přestřelka bez vítěze. Šumperk v přípravě remizoval s béčkem Opavy

SK Jiskra Rýmařov – TJ Jiskra Rapotín 7:2 (4:0)

Branky: Jeřábek 3, Navrátil 3, J. Furik - Rýznar, Hudec.

Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kneifel, Hleba – M. Furik, Konečný, J. Furik, J. Kocúr – Jeřábek, Navrátil. Náhradníci: Baroš – Kršek, Palys, Kolísek, Zifčák, Dostál, Křepelka, Čikl. Trenér: Milan Furik.

Rapotín: Strnad - Kocourek, Machalický, Boško, Morong - Rýznar, Klemsa, Kolomazník, Charvát - Ševčík, Kováč. Střídali: Kupčík, Svoboda, Šabo, Draňa, Hudec. Trenér: Jiří Kohout.