Drama až do poslední minuty viděla početná návštěva ve Velkých Losinách, kam v neděli dorazil nováček z Postřelmova. Těsnou výhru nakonec brali domácí fotbalisté.

Standardní situace Velkých Losin a protiútok Postřelmova | Video: Miroslav Pergl

Na regionální derby poté dle oficiálního zápisu dorazilo téměř pět stovek diváků. Pro oba soupeře se následně jednalo o letošní mistrovskou premiéru, neboť své zápasy úvodního kola museli minulý víkend odložit vinou nepřízně počasí.

„Za dnešní výhru jsme moc rádi, dobrý vstup do soutěže je důležitý. Z utkání jsem měl ale trochu obavy. Soupeř je sice nováček, ale slušně posílil, navíc takové úvodní zápasy bývají ošidné. Moje obavy se naštěstí minimálně na začátku střetnutí nenaplnily,“ začal hodnocení nedělní bitvy losinský kouč Květoslav Pospíšil.

„Protivník hrál v úvodu dost ustrašeně a dlouho nás nebyl schopen ohrozit. My jsme dali rychlé dva góly, k tomu tam měli další slibné náběhy za obranu,“ konstatoval dále lodivod týmu z lázeňské obce.

Parádní losinský úvod

Domácí se dokázali prosadit hned po necelé čtvrthodině hry, kdy si ve vápně šikovně nachystal míč Hugo Hegner a po zemi trefil přesně.

O chvíli později mohlo být v losinských řadách ještě veseleji, jenže David Hilbert v samostatném úniku z pravé strany zamířil pouze do náruče připraveného postřelmovského gólmana.

Domácí borec však nevyužitou šanci záhy odčinil, když prošel obranou soupeře jako nůž máslem a zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

„O výsledku jednoznačně rozhodla ta úvodní dvacetiminutovka, kdy jsme možná trochu zaplatili nováčkovskou daň. Báli jsme se hrát, zbavovali se míčů a dostávali se pod tlak, z propadů pak dvakrát inkasovali. Až po střídaní, kdy na hřiště přišel mladý Šincl, se naše hra zlepšila. Dalších sedmdesát minut už se podle mě hrál vyrovnaný fotbal a na šance to bylo celkem vyrovnané,“ přidal své postřehy trenér Postřelmova Radim Netopil.

Jeho celek vyprodukoval slibné pokusy ještě v závěru první půle. Jenže kapitán hostů Nimrichtr nejprve hlavou zamířil vysoko nad bránu a později zmařil tutovku Postřelmova losinský brankář Hatala.

„Druhý poločas už hosté neměli co ztratit a začali hrát aktivněji. My jsme mohli výsledek pojistit z řady brejků, jenže se nám v koncovce nedařilo a potom soupeř snížil pěkným gólem a až do konce jsme se museli strachovat o výsledek. Nadále tak máme na čem pracovat, zakončení musíme zlepšit,“ byl si vědom trenér Velkých Losin Květoslav Pospíšil.

Pojistka nepřišla, pak udeřilo na druhé straně

Domácí měli několikrát na kopačkách definitivní pojistku výsledku, ale třetí trefu však přidat nedokázali. Asi nejblíže ke gólu měl rychlonohý Hegner, jehož pokus jen těsně prolétl vedle tyče, přičemž někteří diváci už pomalu oslavně zvedali ruce nad hlavu.

V 78. minutě tak přišel pro domácí trest, když si střídající Jan Mičunda naběhl na centr zleva a hlavou snížil. A drama bylo na světě.

Asi nejvíce potom losinským zatrnulo už v nastaveném čase, kdy Rýznar upaloval z boku sám na bránu, leč jeho střela ke smůle hostů nenašla ten správný cíl.

Šumperku odešel kapitán Purzitidis. I bez něj tým vyhrál v Hlubině

„Asi se tady dalo uhrát i víc, kdybychom ten začátek neprospali. Z celkového pohledu jsme ale herně nezklamali a je na čem stavět. V soutěži jsou i daleko slabší celky, takže se snad nemáme čeho bát,“ dodal s úsměvem postřelmovský kouč Radim Netopil.

Už tento víkend pak čeká nováčka krajského přeboru další derby, když se doma potká s aktuálně vedoucím Rapotínem.

Velké Losiny hned ve středu absolvují dohrávku v Brodku u Přerova a v sobotu potom zajíždí k duelu do Určic.

TJ Sokol Velké Losiny – TJ Postřelmov 2:1 (2:0)

Branky: 14. Hegner, 21. Hilbert - 78. Mičunda. Rozhodčí: Slota – Hrbáček, Běhal. ŽK: Hegner, Žák – Nimrichtr, Kupčík. Diváci: 466.

Velké Losiny: Hatala – Zatloukal, Barčík, Jurka, Simon, Hegner, Žák, Kubíček, Šinogl, Hilbert (72. Grézl), Mátl (59. Dostál). Trenér: Květoslav Pospíšil.

Postřelmov: Nesét – Špička (71. Mičunda), Matura, Klos, Holan, Rýznar, Jurásek, Nimrichtr, Neumann (25. Šincl), Kupčík, Dus. Trenér: Radim Netopil.