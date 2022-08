„Nic tomu nenasvědčovalo. Sice už po cestě mrholilo, ale na začátku bylo hřiště v pohodě a mírně mokré,“ popisoval konický kouč Petr Ullmann.

Zdroj: Nikola Hemzalová

Jenže už o přestávce nebyly vyhlídky úplně ideální. „Viděli jsme, jaké k nám šlo černo. Spustila se průtrž a během deseti minut bylo hřiště pod vodou. Míč se zastavoval, nebylo to o fotbale a hraničilo to se zdravím hráčů,“ pokračoval Ullmann.

Hlavní rozhodčí tak duel přerušil a po dvacetiminutové přestávce následně ukončil pro nezpůsobilý terén. „Rozumné rozhodnutí,“ kvitovali oba trenéři.

Do té doby však diváci nesledovali nikterak zajímavý duel. Branky se nedočkali a také zajímavých šancí bylo poskromnu. „Začátek byl takový ospalý. Kluci se nemohli dostat do tempa. Konice měla dvě šance, my jsme ohrozili její bránu až ve 41. minutě,“ přiblížil průběh jesenický Jan Malysa, který zaskakoval za hlavního kouče Libora Slámu.

Oba celky poté našly náhradní termín. Duel by se měl dohrát ve středu 31. srpna v 17.30. Potvrdit termín i podobu dohrávky pak musí STK.

„Bereme to sportovně, musí se to dohrát. Pro nás to není komplikace, to spíše pro hosty, kteří musí přijet,“ sdělil Malysa.

„Není to příjemné. Kluci v práci směnují, já také. Ještě jsem podobnou situaci v kariéře nezažil. Je to komplikace, protože nevíme, v jakém budeme rozpoložení, ale musíme to respektovat,“ potvrdil Ullmann.