Fotbalisté Rapotína si definitivně zajistili setrvání v krajském přeboru také pro příští rok. Pomohla jim k tomu sobotní domácí výhra proti Konici. Své věrné fanoušky navíc potěšili třemi krásnými góly.

Děkovačka fotbalistů Rapotína | Video: Miroslav Pergl

„Mise splněna. Asi takto bych to ve zkratce nazval. V zimě byl náš prvořadý úkol, abychom soutěž zachránili, což se tímto vítězstvím povedlo, takže jsme rádi,“ oddechl si po skončení sobotního duelu uzdravený kapitán a hrající asistent Rapotína Jaroslav Klemsa.

Všechno podstatné se následně odehrálo až během druhého dějství, když v první půli se diváci změny skóre nedočkali.

„Nechytili jsme vůbec začátek a do patnácté minuty jsme mohli prohrávat 0:3 a bylo by po zápase. Podržel nás Míša Zapletal, který skvěle zachytal. Potom se hra vyrovnala, měli jsme šance ze standardních situací, ale kluky musím pochválit, protože jsme zodpovědně bránili,“ hodnotil trenér Konice Petr Ullmann.

„Tentokrát jsem ale zase o výsledek museli bojovat až do posledních okamžiků. Po poločase to mohlo být pět šest nula a nebylo co řešit, jenže jsme nedali šance. Ale nakonec tři jedna, dnešek jsme si užili a myslím si, že naši příznivci také,“ prozradil dále matador rapotínské sestavy.

Domácí se dostali do vedení chvíli po změně stran. „Chtěli jsme chytit začátet druhé půle, ale hned jsme otevřeli dálnici a prohrávali. Potom přišla chyba soupeře, kdy gólman podběhl nákop, srazil se se stoperem a srovnali jsme,“ přiblížil Ullmann.

Jedním z klíčových momentů zápasu byl bezesporu gól, kterým celek Jiskry odskočil do trháku na dva jedna, když tím dokázal bleskově (během necelé minuty) odpovědět na soupeřovo vyrovnání.

„Kluci to tam výborně sehráli a tato trefa nás uklidnila. Ale jak už jsem říkal, zbytečně jsme si průběh zkomplikovali těmi promarněnými možnostmi,“ uvedl Jaroslav Klemsa.

„Hráči si to vyčítají. Ihned po rozehrávce domácí nakopli míč, kde jsme nechali hráče, který to krásně trefil na zadní tyčku. Říkal jsem, že tohle se nemůže stát ani v žákách, že si necháme třicet vteřin po vyrovnání dát gól. Domácí už to zkušeně dohráli. Sahali bychom po bodech, kdybychom se vyhnuli fatální chybě, která rozhodla zápas,“ byl si vědom Ullmann.

„Naštěstí ale můžeme po závěrečném hvizdu slavit. Doufám, že spokojené je i vedení klubu a také celá obec Rapotín, že jsme to uhráli. A pevně věřím, že následující ročník bude o dost lepší,“ dodal závěrem jeden z nejzkušenějších borců Rapotína.

Po minulé divočině a třech červených kartách v Kostelci na Hané tentokrát Jiskra doma postrádala distancované hráče, brankáře Ladislava Maxe a útočníka Jana Šmirjáka plus hlavního kouče Antonína Muru.

Po utkání je tak jisté, že se oba týmy udrží v soutěži i pro příští ročník. „Musím sportovně uznat, že Rapotín byl lepší na míč, měl i více šancí. Chceme se teď soustředit na poslední domácí zápas s Litovlí, který bychom chtěli zvládnout vítězně a fanouškům předvést dobrý výkon, protože jaro pro nás bylo křečovité, ale teď už jsme zachráněni,“ uzavřel Ullmann.

TJ Jiskra Rapotín – Sokol Konice 3:1 (0:0)

Branky: 48. Rýznar, 70. Charvát, 82. Ševčík - 69. Cibulka. Rozhodčí: Perutka - Sedláček, Konečný. ŽK: Charvát, Morong, Rýznar – Krása, Bílý. Diváci: 120.

Rapotín: Strnad – Machalický, Charvát, P. Morong (84. Hudec), Klemsa (86. Boško), Šabo, Ševčík, T. Morong, Kocourek, Drozd (68. Svačinka), Rýznar. Trenér: Jaroslav Klemsa.