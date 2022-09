Na první branku čekali diváci téměř až do přestávky. Dvě minuty před odchodem do šaten prolomil bezbrankové skóre domácí Drozd.

„V první polovině úvodního dějství jsme byli fotbalovější. Byly tam situace, které rozhodčí posoudil velice benevolentně pro domácí, protože jim měl vyloučit hráče a nařídit proti nim penaltu. Ve druhé půli prvního poločasu měl soupeř menší převahu a vstřelil vedoucí gól,“ komentoval trenér Velkých Losin Květoslav Pospíšil.

Do druhé půle rapotínský kouč Jiří Kohout vystřídal, ale zpětně tento tah hodnotí jako nepovedený.

„Do utkání jsme poměrně dobře vstoupili. Potom jsme se ale trošku lekli, že bychom mohli derby vyhrát. Klukům to vlezlo do hlavy a z mé strany přišlo špatné střídání, když jsem vyměnil defenzivního záložníka za ofenzivního a začal tam být trošku prostor pro brejkové situace,“ hodnotil Jiří Kohout.

Šumperk má nového kouče. Nikdy netrénoval muže. Nemáme z toho strach, říká Šabo

Velké Losiny zásluhou Jiřího Uvízla vyrovnaly v 67. minutě. Kromě vedení však Jiskra přišla také o hlavního kouče, který viděl za protesty červenou kartu.

„Za mě tomu vyrovnání předcházela sporná situace, kdy byl Rýznar při útočném výpadu faulovaný a místo toho, abychom kopali přímák, tak soupeř šel do brejku. Mně se to samozřejmě nelíbilo. Nechci se na to vymlouvat, ale šlo o důležitý moment,“ přiblížil Kohout.

A chvíli nato hosté dokonali obrat, když se z přímého kopu prosadil Hugo Hegner.

„Velké Losiny vyrovnání nakoplo a tohle opravdu pěkně trefil. My jsme ale udělali zbytečný a naivní faul,“ uznal domácí lodivod.

Stejný hráč chvíli před koncem pečetil vítězství Velkých Losin. V tu dobu už hrál Rapotín v deseti bez vyloučeného Juráše, který jako poslední obránce stáhl unikajícího soupeře. V nastavení ještě Rapotín dokázal výsledek kosmeticky upravit z pokutového kopu, který proměnil Jankovič.

„Šlo o vyrovnané utkání, možná jsme měli více šancí, takže je škoda, že body nebereme. Z kluků jsem měl dobrý pocit, jak k tomu přistoupili. Mrzí mě, že jsem je pak nemohl podpořit z lavičky, ale byl jsem na tribuně, což je samozřejmě moje chyba. Musím se uhlídat,“ litoval Kohout.

„Vítězství bylo zasloužené a ceníme si ho. Bylo to vyhecované derby, proběhlo nějaké požduchování, ale rozhodčí to zvládli,“ doplnil Pospíšil.

VIDEO: Nádhera Krče nestačila. Uničov srazil proti deseti gól z půlky

Utkání dvou sousedních týmů, které měli před tímto duelem i v tabulce stejný počet bodů, sledovalo pouze 280 diváků, přičemž v minulé sezoně jich dorazilo na hřiště v Rapotíně 620 a ve Velkých Losinách dokonce 790!

„Byl předtím nějaký gulášfest, takže se čekala větší návštěva. Nevím, co zapříčinilo, že byla tentokrát menší. Možná byla menší propagace, ani v novinách jsem žádnou pozvánku nenašel. Výsledky obou týmů předtím také nebyly nijak oslnivé. Počasí nakonec vyšlo. Je to trošku zklamání,“ přemítal nad počtem diváků Jiří Kohout.

TJ Jiskra Rapotín - TJ Sokol Velké Losiny 2:3 (1:0)

Branky: 43. Drozd, 90+3. Jankovič - 73. a 90. Hegner. 67. Uvízl.

Rozhodčí: Perutka - Sedláček, Běhal. ŽK: Morong, Kupčík, Novotný, Drozd, Boško - Hegner, Šinogl, Žák. ČK: 89. Juráš (Rapotín). Diváci: 280.

Rapotín: Max - Juráš, Morong, Klemsa, Kupčík (46. Draňa, 83. Jankovič), Novotný, Ševčík, Svačinka (57. Hudec), Drozd, Rýznar, Boško. Trenér: Jiří Kohout.

Velké Losiny: Hatala - Tejkl, Zatloukal, Uvízl (90+3. Kubíček), Charvát (63. Hilbert), Hegner, Žídek, Šinogl, Žák, Navrátil (57. Indra), Barčík. Trenér: Květoslav Pospíšil.