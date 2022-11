První poločas divákům příliš fotbalové krásy nenabídl. Oběma celkům se sice nedala upřít snaha, s přesností přihrávek a střel to už ale bylo o poznání horší. A tak se začalo všechno pomalu schylovat k tomu, že tato pětačtyřicetiminutovka skončí bez branek.

Přesto tomu tak ale být nemuselo. Ve 35. minutě totiž domácí krásně rozebrali mohelnickou obranu a Michal Peč mohl zhruba ze dvou metrů doťuknout míč do odkryté brány. Bohužel pro něj i celou Litovel se mu ale míč svezl po noze a zamířil nad břevno.

Druhá půle pak přinesla šance na obou stranách, z nichž ale naprostá většina pošla na špatné zakončení. Asi největší šanci si pak znovu připsali domácí hráči, když v 82. minutě Petr Dragon nedokázal dorazit vyražený míč brankářem Rozmanem do odkryté branky. Pod tlakem obránce a v pádu trefil pouze boční síť.

„Neproměňování šancí je naše velká slabost. Také si ale myslím, že jsme měli kopat dvě penalty. Na to se ale vymlouvat nechci. Měli jsme proměnit normální šance, které nám zápas dal," krčil rameny Pospíšil.

A tak tento souboj vítěze nepoznal. Oba celky se rozloučily za bezbrankového stavu.

„Byl to soubojový zápas, o fotbale to moc nebylo. V první půli jsme hráli zbytečně ustrašeně a ztráceli spoustu balonů. Myslím si, že Litovel byla lepší. Pak jsme ale iniciativu převzali my. Musím ale říct, že nechápu některá rozhodnutí rozhodčích," hodnotil zápas i kapitán a hrající trenér Mohelnice Roman Kuba.

Podzimní část krajského přeboru je tedy minulostí a oba soupeři se v ní umístili těsně za sebou. Litovel je se sedmnácti body dvanáctá a Mohelnice o pouhé dva body třináctá. Tu však můžou ještě přeskočit třinácté Bohuňovice, které nyní mají bodů třináct. Na posledních dvou místech pak jsou Rapotín s deseti a Lutín s devíti body.

„Přicházel jsem k mužstvu, které bylo v rozkladu a hráči nechodili na tréninky. A to se změnilo. Za mě jich bylo nejméně deset, většinou ale mnohem více. Bohužel jsme ale odehráli pouze jeden zápas v plné sestavě. Jinak si myslím, že na tu kvalitu, kterou tady máme, je sedmnáct bodů slušných," zhodnotil dosavadní počínání svého mužstva domácí lodivod.

„Nevyhnula se nám letos bohužel zranění, a tak za nás hrála spousta mladých kluků. Bohužel asi víc, než je zdrávo. Kvůli tomu jsme dost zápasů ztráceli v posledních minutách. Přes zimu musíme pořádně potrénovat a kdyby se nám podařilo přivést jednu nebo dvě posily, tak budeme určitě rádi," doplnil ho i mohelnický Roman Kuba.

TJ Tatran Litovel - FK Mohelnice 0:0

Rozhodčí: Slota - Látal, Hrbáček. ŽK: Pauliny, Dunovský (oba MOH). Diváci: 102.

Litovel: Kamisch - Bohanos, Kučera, Jindra, Tomanec, Dragon, Pěček, Peč, Tomášek, Ďurďa, Knebl. Trenér: Zdeněk Pospíšil.

Mohelnice: Rozman, Cikryt, Kuba, Srdýnko, Pauliny, Brulík, Dunovský, Kožela, Vokou, Pinkava, Fišara. Trenér: Roman Kuba.