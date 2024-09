Dva dny před zápasem se dozvěděl nešťastnou novinku, přesto se svými spoluhráči do Konice vyrazil. „Rozhodlo, že táta měl rád fotbal. Myslím, že by mě tam určitě i poslal. Moc jsem neváhal, protože je horší sedět doma a přemýšlet co by, kdyby. Takhle jsem přišel na jiné myšlenky. Hlavně jsem chtěl dát gól a poslat mu ho nahoru,“ řekl Jan Nimrichtr.

To se povedlo. Klíčový hráč Postřelmova otevřel po 28 minutách skóre zápasu hlavičkou a mohl slavit na dálku se svým tátou. Gól putoval do nebe.

„Byl pěkný a jsem za něj rád. Měl jsem slzy v očích. Ale už když šel centr, tak jsem si říkal, to je gól, to musím trefit. Spadlo mi to pěkně na hlavu a zapadlo do šibenice, kde bylo místo přesně na míč. Skákali tam gólman s obráncem. Asi mi táta předurčil, že to tam tak krásně zapadne,“ myslí si Nimrichtr.

Už před zápasem to byl jasný cíl. „S kluky jsme se o tom před zápasem bavili. Trenér mi kondoloval a říkal, že dám gól a pro tátu urveme tři body. Skoro jsem brečel, měl jsem na krajíčku,“ prozradil.

Postřelmov se dostal do vedení 2:0, nicméně po dvou vlastních gólech veze z Konice jen bod za remízu 2:2. „Škoda, že výhra nevyšla, byl to hodně smolný zápas. Vedli jsme 2:0, ale dali jsme si dva komické vlastňáky. Mohli jsme to v závěru zlomit na svoji stranu, ale nevyšlo to. Je to ale vedlejší. Byť jsme to pro tátu chtěli urvat, tak si člověk ve finále řekne, že to je jen blbý fotbal. Chleba levnější nebude a nikomu to život nevrátí,“ uznal.

Teď si tak přeje dávat co nejvíce gólů, které by mohl jeho táta z vrchu sledovat. „Bude pravidlem, že mu je tam budu posílat. Počítám s tím, protože byl velký fotbalový fanoušek. Nejen náš, ale všude měl Slavii. To byla jeho láska. Při každém gólu si na něj vzpomenu,“ uzavřel Jan Nimrichtr.

Jaroslav se má na co těšit. V minulém ročníku vstřelil jeho syn 25 gólů. V té probíhající má zatím v šesti duelech dva.