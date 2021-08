Do třetice všeho dobrého, to tedy tentokrát v případě zábřežských fotbalistů neplatilo, když po předešlých dvou tříbodových výhrách tentokrát v krajském přeboru tvrdě narazili.

A dá se říct, že „hotovo“ bylo prakticky na začátku utkání. Již v 10. minutě totiž měla Mohelnice na svém kontě tříbrankový náskok a pozice hostů byla rázem nezáviděníhodná.

„O přestávce jsem spoluhráčům v kabině říkal, že tak povedený začátek jsem v Mohelnici za deset let nezažil. Dnes nám spadlo do branky úplně všechno, na co jsme sáhli a to se potom samozřejmě hraje lépe,“ zářil spokojeností po závěrečném hvizdu hrající kouč Mohelnice a zároveň autor jednoho z gólů Roman Kuba.

Do 30. minuty jeho tým jasně dominoval a teprve poté začali hosté lépe kombinovat a alespoň na chvíli se částečně vrátili zpět do zápasu.

Těsně před půlkou se jim povedlo dokonce snížit na 3:1, jenže o chvíli později si domácí vzali tříbrankový náskok zpátky.

„Do druhé půle jsme si řekli, že nesmíme soupeři dát moc prostoru, snažili jsme se důrazně a hluboko napadat, aby museli nakopávat dlouhé balóny dopředu, kde to naši stopeři v pohodě sbírali. A jak už jsem uvedl, tentokrát jsme byli mimořádně produktivní, tak vysokou porážku si Zábřeh možná ani nezasloužil,“ doplnil Roman Kuba.

Fotbalisté Sulka se sice ještě na začátku druhé půle snažili s výsledkem něco udělat, ale převaha Mohelnice s přibývajícím časem evidentně nabírala na síle.

Po hodině hry poslal zábřežskému gólmanovi zatím ještě jen „navštívenku“ Jaroslav Kožela, když orazítkoval břevno, pak se v jasné pozici sám před bránou smolně ukopl Vojtěch Cikryt.

Ale v závěrečné desetiminutovce si otevřeli domácí hráči na svém trávníku doslova střelnici. Mezi jejich čtyři branky se přesto stačil vklínit zásah zábřežského Lukáše Okleštka, jenž se tak trefil poprvé po předchozí dlouhé pauze, kdy se dával dohromady po operaci kolene.

Hrdinou sobotního klání byl následně na domácí straně útočník Daniel Ryba, který k jasnému výsledku přispěl hattrickem.

„Samozřejmě rozhodl ten rychlý nástup Mohelnice, kdy jsme po deseti minutách prohrávali o tři góly vinou fatálních individuálních chyb,“ konstatoval smutně po vysoké prohře trenér Zábřehu Otto Jáně.

„Část porážky ale beru na sebe, protože jsem nechtěl hrát příliš defenzivně, nutil jsem mužstvo, aby se dostalo do kontaktu, což se sice povedlo, když jsme snížili na tři jedna, ale záhy zase lacino inkasujeme,“ mrzelo kouče hostů.

„Přesto ani na druhou půlku jsem to nechtěl stahovat do obrany, abychom někde jenom stáli, proto je možná ta prohra tak vysoká, k čemuž jsem asi přispěl, když jsem šel do rozestavení čtyři tři tři. Chybami jsme soupeře posadili na koně. Mohelnici tak mohu jen pogratulovat, zasloužila si to. My teď máme týden, abychom dnešek pořádně rozebrali a na příští utkání doma se připravili daleko lépe,“ prozradil na závěr Otto Jáně.

FK Mohelnice – SK SULKO Zábřeh 8:2 (4:1)

Branky: 4. Kožela, 5., 41. a 81. Ryba Daniel, 10. Kuba, 79. a 89. Cikryt, 91. Pospíšil - 39. Nízký, 83. Okleštěk. Rozhodčí: Jurčák – Dorušák, Němec. Hráno bez karet. Diváci: 132.

Mohelnice: Hora – Vokoun (80. Brulík), Kuba, Pinkava, Knýř - Srdýnko, Fišara, Nantl, Pauliny – Kožela (71. Cikryt), Ryba (82. Pospíšil). Hrající trenér: Roman Kuba.

Zábřeh: Strnad – Lukas, Žanda, Lepka, Ratiborský – Nádeníček (76. Paclík), Novák, Němec (62. Okleštěk), Holík (46. Janák) – Nízký (86. Balcárek), Antl. Trenér: Otto Jáně.