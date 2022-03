Při vzpomínání, kdy naposledy dal tři branky během jediného utkání musel sice chvíli lovit v paměti, ale záhy si vybavil i podrobnosti.

„Naposledy to bylo tak dva roky zpátky, ještě v okresu za Loučnou. Tehdy jsme vyhráli tuším 11:2 proti Úsovu,“ prozradil s úsměvem úspěšný kanonýr uplynulého víkendu.

Takový počin pak jistě nezůstane v losinské kabině bez odezvy. Pro celek z lázeňské obce se navíc jedná o doposud nejvýraznější výsledek v letošním mistrovském ročníku, k tomu s čistým kontem a ještě na hřišti soupeře.

„Příspěvek do kabiny mě nemine. Uvidím, na kolik mi to kluci spočítají. Asi to bude za pětikilo. Hlavní je, že jsme vyhráli, dobrý vstup do jara je důležitý,“ říká David Hilbert.

A jak hodnotí sobotní střetnutí proti Kralicím?

„Hodně nám pomohly dva rychlé góly na začátku. V páté minutě jsme vedli dva nula a potom už hru celkem kontrolovali. Hráli jsme uvolněně a soupeře k ničemu příliš nepouštěli. Herně jsme nezklamali. Teď však bude důležité na tento úspěch navázat doma s Bohuňovicemi,“ má jasno hrdina úvodního jarního kola.

Svým výkonem si tak nyní výrazně řekl o místo v základní sestavě, když v převážné řadě podzimních duelů začínal z pozice náhradníka.

„Doufám, že mi tento povedený zápas pomůže. Určitě jsem se díky tomu dostal do herní pohody, člověk si zvedne sebevědomí, ale hlavní je, aby se nám dařilo jako týmu. Ty branky jsou už takový bonus navíc. Tentokrát jsem se zkrátka dostal do šancí a dokázal je proměnit,“ říká skromně David Hilbert.

„Nijak speciálně jsem se na Kralice nepřipravoval. Bral jsem to jako kterýkoliv jiný zápas a všechno se jen hezky sešlo dohromady, jak má. Dokonce jsem dva góly dal levačkou, slabší nohou, což si mi tak často nestává. Asi jsem se prostě dobře vyspal,“ dodává na závěr se smíchem.