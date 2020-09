Jeho kousek je o to cennější, že celý hattrick zkompletoval v době, kdy už fotbalisté Velkých Losin hráli v oslabení bez vyloučeného Filipa Navrátila.

„Po té červené kartě, která přišla po necelé půlhodině hry, jsem si myslel, že je po zápase a Jeseník nás jednoznačně přehraje. Ale podařilo se nám do poločasu udržet bezbrankový stav, navíc hosté ani neměli pořádnou šanci a možná trochu znervózněli,“ vrátil se k nedělnímu utkání Matěj Šinogl.

„Navíc z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát se proti deseti hraje daleko hůř než proti jedenácti. S přibývajícím časem jsme najednou začali cítit, že můžeme i v oslabení něco uhrát a nakonec to dopadlo nejlíp, jak mohlo,“ usmívá se hrdina víkendového duelu.

Opět se tak potvrdilo, že Matěj Šinogl a góly, to je zkrátka osvědčená rovnice.

„Kdysi dávno tohle platilo asi víc, v posledních sezónách už jsem tolik branek nedával. Kluci v kabině byli určitě za můj aktuální příspěvek rádi, hlavní je, že se vyhrálo,“ říká skromně losinský fotbalista, kterého samozřejmě nemine příspěvek do týmové kasičky.

„Zápisné za góly jsem shodou okolností vymyslel já, takže teď budu muset zaplatit,“ směje se Matěj Šinogl, jenž se kromě pochvaly od spoluhráčů dočkal ovací také z řad fanoušků a kamarádů.

„Po zápase mi přišla řada gratulací prostřednictvím esemesek či sociálních sítí. Určitě je to pro mě povzbuzení a moc si toho vážím,“ prozradil tradiční článek losinské sestavy.

Za svou fotbalovou kariéru, během které si v nedávné minulosti vysloužil i nominaci do českého reprezentačního týmu amatérů, pak již několik hattricků mezi dospělými nasázel, ten předchozí ale chvíli loví z paměti.

„Přesně už nevím, dost často jsem dával většinou po dvou gólech v zápase, naposledy letos v Bohuňovicích. Ale hattrick? To bude tak čtyři pět let, sezónu než jsem šel z Velkých Losin do Šumperku, to se mně střelecky dařilo opravdu hodně,“ vzpomíná Matěj Šinogl.

I přes výborné statistiky ale v kádru divizního mužstva absolvoval jednu sezónu, po které zamířil zpátky do Velkých Losin.

„Měl jsem náročnou práci a v Šumperku se samozřejmě ve vyšší soutěži muselo častěji trénovat a občas to bylo hodně těžké skloubit dohromady se zaměstnáním, takže jsem potřeboval něco volnějšího, proto jsem se vrátil zpátky do krajského přeboru, kde je trénování časově méně náročné,“ vysvětluje Matěj Šinogl, jenž v této soutěži většinou atakoval nejvyšší příčky v tabulce střelců.

„Nikdy jsem ale nevyhrál, dvakrát jsem byl druhý, ale to už je minulost,“ říká s úsměvem třígólový střelec uplynulého víkendu, jenž už vyhlíží ten následující.

Již tuto sobotu se totiž na Šumpersku v rámci krajského přeboru hraje asi největší fotbalový svátek podzimu, souboj mezi Rapotínem a Velkými Losinami, derby dvou sousedních obcí.

„Snad mi forma vydrží i na tento zápas. Určitě se už moc těším nejen já, ale i celý náš tým a taky kluci z Rapotína. Právě pro takové zápasy hrajeme fotbal. Snad do víkendu nepřijdou nějaká drastická omezení v souvislosti s koronavirem a bude moct dorazit co nejvíce diváků. To se potom hraje úplně jinak,“ přeje si závěrem Matěj Šinogl.