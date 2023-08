Hattrick za osm minut a konec série Mikulova. Půjdeme vysoko, věří kanonýr Zvole

Oproti minulé sezoně zažívají fotbalisté Zvole skvělý start do nové sezony. Celek z C skupiny olomoucké I. B třídy totiž do ní vstoupil nejdříve remízou a nyní vysokou porážkou hegemona minulého ročníku z Mikulovic v poměru 7:3. Ke všem čtyřem bodům jim pak nemalou měrou dopomohl útočník David Havlíček, který nastřílel hattrick pouhých osm minut poté, co ve druhém poločase vstoupil na hřiště. I proto se stal naší Osobností Deníku Šumperska a Jesenicka za minulý týden.

David Havlíček | Foto: Archiv Davida Havlíčka

„Myslím, že ze začátku byl zápas poměrně vyrovnaný a ve druhém poločase už se pak vyvíjel jednoznačně pro nás. Úplně jsem to ale takhle nečekal. Myslel jsem si, že Mikulovice budou lepší, když minulou sezonu ovládli soutěž takovým způsobem," říká o již uplynulých 90 minutách tento 23letý borec a dodal, jak se cítil po svém málo vídaném vystoupení: „Byla to paráda. Byl jsem spokojen, i když to teď z mé strany není úplně ideální. Hlavně po kondiční stránce, jelikož kvůli práci nemám moc času na trénink." Na hřiště se Havlíček dostal až v 60. minutě, když za stavu 4:2 pro svůj tým vystřídal Aloise Jílka. A v minutě 68. už z něj de facto mohl s nastříleným hattrickem zase odejít. Mimo to se také nemalou měrou podílel na zastavení jedné předlouhé série. Připravil totiž Mikulovicím první porážku od 7. května 2022 a zároveň po až skoro neuvěřitelných 33 utkáních. „Při prvním gólu jsem dostal přihrávku zprava, potáhl jsem si míč kolem obránce a zamířil pravačkou na zadní tyč. Druhý pak padl po centru hlavou a třetí byl podobný, akorát jsem místo hlavy použil levou nohu. Spoluhráči v tu chvíli měli obrovskou radost a říkali mi, že to budu mít drahé," popisoval se smíchem své střelecké úspěchy. I s prvním utkáním proti Novému Malínu, kde zajistil svému celku bod trefou na 2:2 v 90. minutě, má tento civilním povoláním silničář na svém kontě už čtyři přesné zásahy. Zatím to tedy vypadá, že by mohl atakovat svůj počin z minulé sezony, kdy dosáhl šťastné číslovky 13. I. A třída, sk. A: V Bludově končí trenér Kohout, Bernartice slaví „Doufám, že jich dám letos ještě více. Vypadá to na hratelnější skupinu," říká a zároveň i připomíná, že loni hrála Zvole I. B třídu, skupinu B, ve které navíc skončila předposlední pouze před suverénně nejslabšími Smržicemi. Letos to však tento fanoušek Barcelony a obdivovatel Argentince Lionela Messiho vidí mnohem optimističtěji. „Myslím si, že jsme před sezonou celkem slušně posílili, takže bych se svůj tip na umístění nebál směřovat někam k nejvyšším pozicím. Myslím si, že je to určitě reálné," hlásí sebevědomě. A jak tento ostrostřelec, který hraje ve Zvoli napevno už od roku 2014, vidí svou fotbalovou budoucnost? „Žádné větší ambice už nemám. Jsem spokojen s tím, kde jsem a šance někam se posunout už byla. Teď už to úplně reálné není," uzavřel David Havlíček.

