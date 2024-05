S dohromady šestnácti přesnými zásahy poté v kádru letošního nováčka krajského přeboru jasně vede tabulku střelců. V hodnocení celé soutěže je v elitní desítce na osmém místě.

Honzo, vzpomenete si, kdy se vám naposledy povedlo dát tři góly v zápase?

Už je to dlouho, ani nevím (úsměv). Většinou jsem dal dva, hattrick naposledy snad během přáteláku v Šumperku.

Co vedlo k sobotní vysoké výhře proti Brodku?

Bylo klíčové, že jsme na soupeře vletěli a dali jsme rychlý gól, což nám hodně pomohlo. Měl jsem tam pár šancí a třetí hlavička se konečně ujala (smích). Dobře jsme nahoře s Mirou Rýznarem presovali a soupeři nedávali moc prostoru, oni potom dělali chyby v rozehrávce a my těžili z brejků. Důležitou roli hrál i gól do šatny na 2:0.

Jak hodnotíte spolupráci právě s Miroslavem Rýznarem? Společně s vámi byl jednoznačně nejlepším hráčem zápasu.

S Mirou se hraje pokaždé dobře, je to kvalitní fotbalista. A když se sejdou takto dva dobří hráči, na hřišti to potom moc hezky vypadá (velký smích). Ale ne… Celkově se nám jako Postřelmovu daří. Máme tady i plno mladých šikovných kluků, chodí nás dost na tréninky, můžeme mužstvo doplnit i z béčka. Zkrátka si teď všechno dobře sedlo.

Ale podzim vašemu mužstvu vůbec nevyšel…

Kdybychom neposr…, nepokazili těch prvních osm zápasů, kdy jsme uhráli pouze dva body, klidně jsme nyní mohli být do pátého místa.

Možná v tom hrála roli nováčkovská daň?

Asi to tak bude, podzim jsme nezvládli. Dost jsme dopláceli i na marodku. Skoro celý podzim nehrál Ondra Nýdecký, dlouho chyběl Peťa Klos. Když se vrátili, tak jsem se zase zranil na pět zápasů já. Na podzim jsme tak hráli v kompletní sestavě snad jeden poločas, na jaře teď zdraví všem klukům drží, i tohle je klíč současného úspěchu, že se daří.

Sobotní utkání Postřelmov dohrával v naprosté pohodě, o čemž svědčí i skutečnost, že do pole se dostal v závěru i náhradní gólman Marek Arbeit.

To nebylo o pohodě (zase smích), ale protože jsme neměli nikoho na střídání. Ale samozřejmě, pokud bychom se strachovali o výsledek za stavu 1:0, asi by do hry nešel, ale za rozhodnutého stavu 4:0, tak proč ne. A to si ještě střihne teď utkání za béčko. (Rozhovor vznikl bezprostředně po utkání s Brodkem – pozn. aut.)

Určitě se na závěr musím zeptat na ten poslední a kuriózní gól z poloviny hřiště, to máte natrénované?

Občas to zkouším, na jaře už třikrát. Ale v Želatovicích jsem o metr minul, v Litovli jsem trefil břevno a konečně doma to na třetí pokus vyšlo. Takže maximální spokojenost (úsměv).

Za hattrick vás asi nemine příspěvek do kabiny…

Asi jo, radši se neptám a dělám, že o ničem nevím (smích).