„Zatím jsem velice spokojen. Oficiálně jsme sice měli začít 5. ledna, začali jsme se ale scházet už mnohem dříve. Chtěl jsem dát klukům volno alespoň do Vánoc. Oni mi to sice odkývali, pak to ale nevydrželi a chtěli si alespoň jednou týdně jít zahrát fotbal. A tak jsem zamluvil umělku kousek za polskými hranicemi," usmívá se bernartický kouč Ondřej Žiga.

„Začali jsme tak vlastně už na začátku prosince a byli tam dokonce i mezi svátky. Poprvé nás bylo dvanáct, postupem času nás ale stále přibývalo. A teď už jsme to tedy rozjeli naplno. První tři týdny budeme nabírat fyzičku. Máme už naplánovaný výběh, ale i nějakou halu či posilovnu. S přípraváky pak začneme od 10. února," dodává ještě s dovětkem, že až na Josefa Prachaře, který se lehce zranil při futsalu za Gamaspol Jeseník, je celý tým zdravotně v pořádku.

Na podzim se tým, který byl v soutěži nováčkem, prezentoval skvělou útočnou hrou, která ho vynesla na druhé místo, odkud spadl až po prohře v posledním kole s vedoucí Olešnicí. I současné třetí místo je však vysoce nad plán. Celek se také může pochlubit nejlepším útokem soutěže, když se do sítí soupeřů trefil přesně 55krát. Z tohoto čísla se o 21 zásahů postaral nejlepší střelec soutěže Petr Kutal, o dalších dvanáct pak druhý v pořadí Peter Červeňák.

I tak ale kouč Žiga vidí prostor ke zlepšení. Hlavně i proto, že co se týče obrany, už to tak slavné není. Bernartice inkasovaly 33krát, což je čtvrtý nejhorší výsledek. „Budeme muset zabrat hlavně po stránce taktické. Máme totiž velkou spoustu ofenzivních hráčů a chybí nám ještě zkušenost. Kolikrát jsme se totiž nedokázali správně zkoncentrovat a své vedení udržet," vysvětluje.

„Dobrou školou pro nás byl poslední zápas s Olešnicí. To jsou zkušení chlapi, kteří, když vedli 2:1, začali držet míč déle, odkopávat jej a dělat všechno pro vítězství. A to se jim také povedlo," dodává i názorný příklad.

I když Bernartice na první pohled připomínají dobře promazaný stroj, i zde nejspíše v nejbližší budoucnosti dojde ke změnám. „Máme připraveny nějaké příchody a možná i nějaký ten odchod. Třeba o Peťu Červeňáka mají zájem v Polsku. Více v tuto chvíli říct nemohu," říká Ondřej Žiga.

Jarní odvetnou část rozehrají jeho svěřenci už v neděli 24. března odvetou na půdě lídra z Olešnice. Jaké jsou tedy jejich ambice do dalších třinácti zápasů? „Ze začátku jsme do soutěže šli s tím, že se chceme zachránit. To už je snad splněno. No a nadále chceme hrát fotbal, který bude bavit nás i diváky, kterých na nás chodí dost. A když skončíme do čtvrtého místa, tak budeme jenom rádi," uzavřel Ondřej Žiga.