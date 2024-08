V posledním společném rozhovoru na konci června se bernartický trenér Ondrej Žiga zmínil o odchodu Petera Kaleji do Žulové, o možném odchodu mladého Filipa Machů do prostějovského dorostu a také o třech možných příchodech. A ty už jsou dnes, dva dny před startem nové sezony, na světě.

„Přišli dva kluci z divizního Jeseníku. Matěj Planý, který se tady narodil a hrají tady dva jeho bratři, a Tomáš Čundrla. Po dlouhé době a roční pauze vynucené prací v zahraničí k nám přichází i náš odchovanec Michal Dřímal. Ti všichni už jsou naši," popisuje bernartický lodivod a dodal i informace o pohybech směrem ven: „Filip Machů měl jít nejdříve do Prostějova a potom do Opavy. Zatím ale zůstává u nás. Na půl roku do Javorníku pak možná odejde Franta Mohapl, který by se k nám ale na zimní přípravu zase vrátil," upřesňuje.

Méně propustná obrana?

Zejména z jednoho příchodu pak mají v obci se zhruba 850 obyvateli ještě větší radost, než z těch ostatních. A jak Žiga říká, je to ten Tomáše Čundrly. „Je to hráč, který nás převyšuje a fakt si vážíme toho, že tady je. Je univerzál, ale v Jeseníku hrával stopera. A tak přemýšlíme, že ho do obrany využijeme také. Celkově se na obranu chceme soustředit co nejvíce, ať už nedostáváme tolik gólů jako minule," plánuje (Bernartice daly v minulé sezoně největší počet 105 gólů, dostaly jich však 69, pozn. red.).