Tento týden ještě nezačneme. V sobotu se totiž jakožto fotbalisté budeme angažovat na obecní pouti. V tom příštím už ale počítáme se čtvrtkem. No a co se týče té podoby, tak bychom měli trénovat třikrát týdně na našem hřišti. Nemáme v plánu ani nikam jezdit. Máme už také domluvené i nějaké přáteláky. Ty by měly být nejspíš dva, a to 27. července a 3. srpna. Ten první bychom dle všeho měli odehrát doma proti Městu Albrechtice.

Přesuňme se nyní do blízké budoucnosti. Kdy hodláte začít s přípravou a jakou by měla mít podobu?

Ano, je to tak. A to i přesto, že jim nějaké nabídky z jiných klubů přišly. Ani jsme je ale nemuseli přemlouvat, oni sami totiž nemají zájem kamkoli odcházet. Střední záloha ve složení Červeňák, Kutal a Daniel Žiga tedy zůstává kompletní. A za to jsem opravdu velmi rád.

Oficiálně zatím máme jeden odchod. Peter Kaleja jde do Žulové v I. B třídě. Jinak kádr zůstává stejný. Jedná se ještě o jednom odchodu, ale to je zatím 50 na 50. Dále má prostějovský dorost zájem o mladého Filipa Machů. A toho bychom samozřejmě pustili, není proč mu bránit ve štěstí. Co se týče příchodů, tak ty by měly být tři.

Hned poté, co jsme dohráli v Bludově, jsme nasedli do aut, dojeli do Bernartic na hřiště a tam jsme už měli přichystané nějaké občerstvení. Bylo i pivečko a nějaká ta štamprlička. Přišli za námi i fanoušci a hráči béčka. Já jsem šel domů dříve, kluci tam ale poseděli až do rána.

Vím, že v zimě jste měli přípravu nějakým způsobem rozplánovanou, nakonec jste ale po naléhání hráčů začali výrazně dříve. Probíhalo to podobně i teď?

No málem ano (smích). Ti by si nejraději šli zahrát fotbálek už tento pátek. Já jsem jim ale řekl, že přece mají rodiny, venku je hezky, tak ať s nimi jdou třeba někam na výlet. Vždyť je to jen nějakých deset dní. A možná, že v té zimě se nám to i trochu vymstilo. Začali jsme chodit na hřiště už před Vánoci a pak se nám začátek jara vůbec nevyvedl. Na druhou stranu mě ale jejich zápal samozřejmě těší.

Největší problém vám v uplynulé sezoně dělala obranná činnost, o čemž svědčí i vaše skóre 105:69 (čtvrtý nejvyšší počet inkasovaných gólů, pozn. red.). Máte v plánu se na ni během tréninků zaměřit více?

On byl největší problém v tom, že náš kapitán Martin Červeňák, který zároveň hraje ve stoperské dvojici s Tomášem Dubovanem, měl něco s ledvinami a byl dlouho mimo kvůli operaci. A než se dostal znovu do formy, tak to chvilku trvalo. Za něj musel několikrát zaskakovat Franta Mohapl, který byť nehrál špatně, nebylo to ono. Mnoho našich dalších obránců jsou v podstatě předělaní krajní záložníci. Takže v té obraně sice hrají, ale mají tu mentalitu takovou, že chtějí v jednom kuse valit dopředu. A když se inkasují dvě branky, tak se prostě vyhraje 5:2.

S plným uzdravením Martina Červeňáka si tedy slibujete, že by to i směrem dozadu mohlo být lepší?

Doufám, že ano. Bylo to znát, už když v posledních kolech hrál v plné síle. Teď si v přípravě, jak je jeho zvykem, dá znovu pořádně do těla. Navíc nás mají posílit dva hráči se zkušenostmi z divize a jeden místní kluk, klasický levý bek, který hrál dlouhé roky v Jeseníku a nyní se po roce k fotbalu vrací.

Můžete už prozradit jejich jména?

Ty bych raději ještě neříkal. Jednak to ještě není úplně stoprocentní a zároveň také chci, aby to bylo překvapení jak pro fanoušky, tak i pro soupeře. V sobotu to ale už bude definitivní.

Platí, že obhájit velký úspěch je mnohem těžší, než ho dosáhnout poprvé. S jakými ambicemi vlastně půjdete do nové sezony?

Minulý rok jsem říkal, že se chceme zachránit, nyní už budeme chtít vystoupat co nejvýš. Víme už totiž, že to jde. A když se pořádně připravíme a půjdeme poctivě zápas od zápasu, tak se to určitě podařit může. Na druhou stranu je pravda, že k nám spadly týmy jako Litovel, Určice nebo Velké Losiny a nebude to vůbec jednoduché. My se ale budeme pořád držet svého a slibuji, že nevypustíme ani jediný zápas. Neříkám, že skončíme znovu druzí, třetí nebo snad dokonce první. Známe ale svou sílu a skončit třeba třetí od konce by pro nás bylo opravdu velké zklamání.