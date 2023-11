„V týmu je už od doby, co jsem k němu přišel, vidět velký zájem, chuť a odhodlání. Bohužel nás ale po celou dobu sužovala spousta zranění. Navíc byli dva stěžejní hráči vykartování na tři zápasy. Nemohu říct úplně přesně, zda se to změnilo až s mým příchodem, anebo tomu tak bylo i předtím, přece jen jsem s těmi kluky nebyl," říká kouč Jiří Silný, který tým převzal ve chvíli, kdy měl na svém kontě pouze jeden bod a také hrozivé skóre 3:20.

Nyní je už na tom bludovský celek o něco lépe. Během dalších sedmi zápasů totiž nasbíral celkově osm bodů, zvedl se z poslední čtrnácté příčky na dvanáctou a i skóre 13:38 vypadá alespoň opticky trošičku lépe. I tak je zde ale jedna věc, se kterou trenér být spokojený nemůže. „Vytvářeli jsme si spoustu šancí, které jsme ale neproměňovali. Kdyby byla koncovka lepší, máme i bodů mnohem více. To ale moc bohužel natrénovat nejde. Je to přece jen věc instinktu, předvídavosti a ještě něčeho navíc, co by v sobě hráči měli mít," popisuje.

