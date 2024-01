„Mohlo by to být lepší. Samozřejmě se jako spousta dalších klubů potýkáme s tím, že je dost hráčů studijně či pracovně vytížených, ale jsou i tací, kteří by trénovat mohli, ale nechtějí," povzdechl si na úvod lesnický kouč Jan Knobloch, který ale ihned nato dodal: „I tak nás ale nechodí úplně málo, zhruba okolo patnácti. Navíc přístup těch, kteří chodí, je dobrý. A už třetím rokem je takovým oživením úterní cvičení s fitness trenérkou."

To, co čtvrtý tým minulé sezony na podzim trápilo asi nejvíce ze všeho, byla obrovská spousta zraněných a nemocných. Nyní to ale vypadá, že by se po této stránce mohlo v Lesnici začít blýskat na lepší časy. „Momentálně jsou všichni kluci zdraví a nebude proto třeba do kádru nějak sahat. Doufám tedy, že už se nám takové lapálie jako na podzim vyhnou. V pohodě už je snad i kapitán Balvín. Začal s námi přípravu a dokonce se mu už podařilo shodit dvanáct kilo," libuje si.