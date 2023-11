„Co se týče bodů, tak je to nejhorší výsledek za celé dosavadní pětileté působení v I. A třídě. To je samozřejmě zklamání. Co se však týče herní stránky, byli jsme na tom už i hůře. Bohužel jsme mnoho zápasů nakonec k bodovým ziskům nedotáhli," říká kouč Jan Knobloch, který je s lesnickým fotbalem spojen již 26 let a z toho polovinu vede mužský A-tým.

„Nejhorší zápasy, kde jsme ani bodovat nemohli, proběhly v Protivanově a ve Šternberku. Kde jsme k tomu ale naopak měli hodně blízko, tak to byl určitě domácí zápas s Pivínem a také v Libině, kde jsme o výhru přišli doslova v poslední vteřině," pokračoval.

Ač osu lesnického celku tvoří spíše starší hráči okolo třiceti let, neznamená to, že by zde chyběly i mladé naděje. „Dobré výkony předvádí třeba dvacetiletý David Kutal, který nás posílil ze Zábřehu. Musím říct, že náš kádr oživil velmi. Je to důrazný hráč, který si velmi zakládá na dynamice a fyzičnu," chválí jednoho ze svých svěřenců, který se do týmu sídlícího v obci se zhruba 650 obyvateli přesunul těsně před vypuknutím nové sezony.

Změny? Maximálně jedna

Nyní čeká hráče všech celků zasloužený odpočinek ve formě konce roku a klidných Vánoc. Už v následujícím měsíci lednu se ale fotbalová kola znovu tak napůl roztočí, jelikož se rozběhnou zimní přípravy. A v Lesnici samozřejmě nejsou výjimkou.

Závěr podzimu se nepovedl, přesto Šumperk v divizi drží medailovou příčku

„Zimní přípravu si začínám vždy připravovat už tak tři zápasy před koncem podzimu a teď tomu nebylo jinak. První sraz máme naplánovaný už na 9. ledna a zahrajeme si postupně se Slavonínem, Pňovicemi, Šumperkem B, Vikýřovicemi a Řetězárnou," popisuje.

Co ale může lesnické hráče hřát na duši je fakt, že budou moci pokračovat ve svém stávajícím složení a nebudou si muset zvykat na velké množství nových tváří. S největší pravděpodobností totiž jejich kádr zůstane beze změn, maximálně s jednou.

„Jeden hráč má zaječí úmysly, tak uvidíme. A jestli tedy bude nějaký příchod, tak maximálně jeden. Jinak ale máme kádr celkem solidní. Během podzimu nás bohužel trápila zranění, teď už jsou ale naštěstí všichni zdraví," popisuje Knobloch.

I co se týče soustředění, se lesnický tým snaží neměnit zaběhnuté tradice. „Už podruhé navštívíme penzion Later v Pustých Žibřidovicích. Byli jsme tam už minulý rok a moc se nám tam líbilo. Velkou výhodou je hala, ve které se dá perfektně trénovat a také dojezdová vzdálenost do Šumperka, kde si dáme tréninky na umělce," pochvaluje si.

Tři hráči to táhnout nemohou

Co trápilo tento celek, který nyní přezimovává až na jedenáctém místě ze čtrnácti, bylo jednoznačně střílení branek. Knoblochovi svěřenci totiž přesně zamířili do sítí svých soupeřů pouze patnáctkrát, což je po Bludovu druhý nejhorší výsledek.

Hattrick a asistence. Nemec za Šumperk válí: Start u Zubrů jsem nezvládl

„V podstatě celá naše útočná síla stojí na třech lidech, což je fakt málo. Budeme se tedy snažit o to, aby se rozšířila mezi více hráčů," připomněl trenér také jeden znepokojující fakt, že pět branek vstřelil Lukáš Křenek, čtyři Jakub Faulhammer a další čtyři Štěpán Roubalík. „Také se budeme učit, jak zachovat v koncovce klid. Ten nám bohužel chybí opravdu rapidně," dodal ještě.

Zachránit soutěž!

Do jarní části vstoupí Knoblochova garda v neděli 24. března na domácí půdě proti aktuálně pátým Troubelicím. Ač to bude poměrně těžký soupeř, měla by v zájmu svého pohodlí a také bezpečného odstupu od sestupových příček vyhrát. Přece jen je dvanáctý Bludov za nimi o pouhé tři body.

„Zůstáváme nohama na zemi. Naší ambicí je jednoznačně zachránit I. A třídu i pro příští sezonu. A ideální by bylo, kdybychom se pohybovali v klidném středu tabulky, což je stále reálné. Další takovou ambicí je předvádět pěkný fotbal, aby na nás stále mohli chodit lidé, kteří si řeknou, že to v té Lesnici zkrátka dělají dobře," uzavřel Jan Knobloch.