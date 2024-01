Trenér aktuálně osmého celku tabulky může být také spokojen s faktem, že se do tréninkového procesu mohou zapojit téměř všichni jeho svěřenci. „Až na pár viróz jsme v pohodě. Jen Honza Krejčí má zánět v achilovce a naskočí do tréninku až později. O tom už jsme ale věděli dostatečně dlouho dopředu, takže to zase taková komplikace není. Navíc to vypadá, že by se nám z Rýmařova měli vrátit Rosťa Faltýnek s Vojtou Konečným," popisuje.

Z třinácti podzimních zápasů nasbírali loštičtí fotbalisté celkových šestnáct bodů za pět výher a jednu remízu, což je přesně polovina toho, co nasbírali za celou minulou sezonu dohromady. A stejně jako po minulém ročníku, i nyní si zatím udržují osmou příčku ze čtrnácti.

Kouč Lesnice Knobloch: Z okresu lákají naše hráče na peníze. Hlava mi to nebere

„Budeme chtít zapracovat na taktice, abychom stále nehráli, tak jako na podzim, stylem ‚hrr nahoru-hrr dolů', což bylo hodně dáno naším mládím. Chci také, aby si tým posílil herní sebevědomí a dovolil si toho na hřišti více," vysvětluje Mikeš, co by se mělo od jara změnit, aby se jeho mužstvo posunulo směrem dopředu a skončilo v klidném středu tabulky, což je týmová ambice už od začátku.

K prvnímu jarnímu zápasu nastoupí Loštice 24. března doma proti poslední a mnoha různými problémy stíhané Náměšti na Hané, což na první pohled vypadá na předem jasné tři body. Mikeš ale před tímto zápasem nějakou předčasnou radost brzdí.

„Na první pohled to může vypadat jako snadná práce. Uvidíme ale, zda se Náměšti podaří sehnat nějaké hráče. Pokud ano, tak by úplně špatná být neměla. To shánění sice nebude jednoduché, ale řekněme si, že až na první čtveřici je ta soutěž poměrně dost vyrovnaná a každý může porazit každého," uzavřel.