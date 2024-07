„Uvidíme, jestli budou schopni obstát," uvedl loštický lodivod a dodal, že toto by, pokud se oběma borcům zadaří, měly být jediné dva letní odchody. „Co se pak týče příchodů, tak by nás měl posílit jeden hráč z Postřelmova. Nic dalšího neplánujeme. Chceme totiž co nejvíce zapojovat naše kluky z dorostu," vysvětluje ještě.

Nyní už ale musí všechny dojmy z nedávno skončeného ročníku začít pomalu ustupovat do pozadí. Do toho nového totiž Mikešovi svěřenci naskočí už v neděli 11. srpna na půdě nováčka z Nového Malína, který do soutěže postoupil z I. B třídy. O slovo se tak už co nevidět přihlásí klasicky moc neoblíbená letní příprava. Kdy vlastně ve městě tvarůžků započne?

„Po podzimu, který se nám dost nepovedl, jsme v zimě potrénovali a tím, že se nám vrátili i nějací kluci z hostování, jsme dost posílili a až na zápas s Náměští nám to začalo celkem slušně fungovat. A promítlo se to i do tabulky. Celkově jsme spokojeni," zhodnotil sezonu loštický kouč Josef Mikeš nyní už s téměř třítýdenním odstupem.

A co vlastně Josef Mikeš na výkony svého syna říká? „Jsou to pěkná čísla na to, že už na podzim za nás musel pět zápasů odchytat. Byl ale už odmalička zvyklý na to, že hrál ve starší kategorii, takže to pro něj nebylo nic nového. Uvidíme ale teprve, jak se mu zadaří v tom Šumperku," říká.

A skupina olomoucké I. A třídy letos prošla poměrně velkou obměnou. Pryč je hegemon loňského ročníku z Olešnice a na druhou stranu i dva předposlední celky z Protivanova a Libiny, přibyly však do ní dva sestoupivší celky z krajského přeboru z Litovle a Velkých Losin, které se určitě budou chtít vrátit co nejdříve zpět. Zdola do ní zase postoupil nevyzpytatelný Nový Malín.

„Myslím, že to bude hodně zajímavá a hlavně těžká soutěž. Náročné to bude hlavně proti Litovli a Losinám, které mají údajně dost posilovat. My se ale nesmíme bát ničeho. Rádi bychom skončili do osmého místa, což by pro nás bylo dostačující. Rádi bychom se prostě vyhnuli strachu z možného sestupu," uzavřel Josef Mikeš.