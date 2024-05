Byl to bezesporu jeho zápas. Při vysoké výhře Postřelmova 5:0 nad Brodkem se fotbalista…

„Upřímně, to, že se mi bude takovým způsobem dařit, jsem opravdu vůbec nečekal. Ani moc nevím, čím to může být dáno. Možná ale skvělými spoluhráči. Přišel Rosťa Faltýnek a parádně nám rozdává míče do gólových akcí," pochvaluje si tento mladý loštický talent, jehož fotbalovým vzorem je fenomenální Sigmák aktuálně válející za pražskou Slavii a také reprezentaci Mojmír Chytil.