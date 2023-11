Určitě se celou dobu snažím kluky přesvědčit, aby co nejméně mluvili s rozhodčím a celkově, aby se snažili být co nejvíce disciplinovaní. V minulé sezoně jsme totiž měli obrovský počet červených karet. A nyní jsme nedostali ani jednu, za což jsem velice rád.

Tým jste přebíral před sezonou. Co se Vám do něj, jako trenérovi, podařilo vtisknout?

Dal by se z hráčů vypíchnout jeden, který vás svými výkony nejpozitivněji překvapil?

Tímto způsobem bych to asi nebral. Jsem rád, že výkony mnoha hráčů se zlepšily a celkově tým působil kompaktněji. Nikdo ale nijak výrazně nevyčníval. Některé rozdílové hráče sice ve svém středu máme, ti ale nebyli tak výrazní, jak jsem si představoval. Celkově jsme také předváděli velkou spoustu individuálních chyb, které nyní musíme co nejvíce odstranit.

Přesuňme se nyní do blízké budoucnosti. Kdy máte v plánu začít se zimní přípravou?

Start jsme plánovali někdy na půlku ledna. Ale nakonec to dopadlo tak, že musím jít začátkem ledna na operaci. Všechno tedy bude záležet na tom, jak se dám zdravotně do pořádku. Ještě v minulé sezoně jsem totiž hrával a zranil se při tom. Ten čas bez fotbalu jsem ale využil k tomu, abych si udělal trenérskou licenci. A pokud to půjde, od nové sezony bych pak klukům pomohl i na hřišti. Nyní to ale vypadá tak, že začneme na konci ledna.

Absolvujete během zimy alespoň nějaké krátké soustředění?

Kluci ho chtějí mít a nejspíš ho mít i budou. Já ale tím, že nebudu dva měsíce v práci, si to už s nimi dovolit nemohu. Přece jen dělám ve školství. Hráči si tak budou muset na tom Svojanově vystačit sami se sebou.

Přijdou i nějaké změny v kádru?

Uvidíme, jestli bude vedení k něčemu takovému ochotno. Budou se nám ale vracet někteří kluci po zranění a já bych byl rád, kdyby se nám podařilo přivést alespoň jednoho středního obránce. Toho bychom potřebovali jako sůl. Žádné odchody by se pak konat neměly.

Panuje u nás lehká nespokojenost, chceme do klidného středu, říká kouč Loštic

Jak už jste naznačil, jste civilním zaměstnáním učitel. Může to být pro vás při trénování výhoda?

Myslím si, že ano. K některým klukům totiž musím přistupovat individuálně, k čemuž se mi zkušenosti ze školy hodí. Někteří z nich totiž tu A třídu hrají poprvé v životě a je to na ně příliš rychlé. A jsem v podstatě hodný trenér. Nekřičím na ně a snažím se být za všech okolností pozitivní. Ze zpětné vazby hráčů pak vidím, že to nejspíš dělám dobře.

Po podzimu jste na devátém místě s patnácti body. Jaké ambice máte do jara?

Já doufám, že i kdyby se nám nikdo do sestavy nevrátil, tak se nám náš počet bodů podaří alespoň zdvojnásobit. To je určitě reálné a vyneslo by nám to postavení někde uprostřed tabulky. To je, dle mého, v možnostech týmu.