„Je pravda, že jsme v minulé sezoně skončili nad očekáváním. Opravdu jsme na začátku nepřemýšleli nad tím, že bychom mohli udělat až tak dobrý výsledek. Cíle zkrátka byly úplně jinde a prioritou byla záchrana, maximálně pohyb v nějakých klidných vodách. Svými výkony si to ale hráči stoprocentně zasloužili," popsal novomalínský kouč Zdeněk Michalička cestu svých svěřenců soutěží, při které z celkových 26 zápasů vyhráli hned polovinu, v dalších šesti odešli ze hřiště s bodem, pokořeni zůstali pouze sedmkrát a na své konto si tak připsali 45 bodů.

Nový Malín si nyní zahraje I. A třídu i proto, že nikdo z vedoucí dvojice ve složení Mikulovice a Žulová své právo hrát vyšší soutěž nevyužil. Pro tento klub to však není vůbec nic nového. Třetí totiž skončil i v sezoně předminulé, kdy zase postoupil do I. B třídy z okresního přeboru. Nyní však lodivod naznačuje, že názory na vstup do šesté nejvyšší soutěže nebyly úplně jednoznačné. „Je pravda, že jsem byl zastáncem trošku jiného názorového směru. Bylo nám to však předloženo jako hotová věc bez nějakých diskuzí," lomí rukama.

Dus? Ukázaná platí!

Největším tahounem Nového Malína v uplynulém ročníku byl jednoznačně devatenáctiletý kanonýr Ondřej Dus, který ovládl střeleckou tabulku soutěže s třiceti přesnými zásahy a jen pět mu zbývalo do toho, aby nastřílel rovnou polovinu všech gólů svého týmu.

„U Ondry mohu říct jen to, že prostě ukázaná platí. Nebylo to ale jenom o něm. Celkově nám totiž v týmu fungovala taková ta chemie mezi mladými a staršími. To, co jsme uhráli, jsme uhráli kolektivně," zdůrazňuje Zdeněk Michalička.

Čeká nás to co minule

A co tento lodivod očekává od vstupu do vyšší soutěže, už druhé za poslední dva roky? „Asi to samé, co minulý rok, když jsme postupovali z okresu. Bude to zase o něco rychlejší a fotbalovější. V zimě jsme s oddíly z A třídy hráli přípraváky, ve kterých nás poměrně překvapil důraz a celkově mnohem více kvality po všech směrech," uvedl.