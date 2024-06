„Každý zápas je těžký a tady se k tomu přičetlo i dlouhé cestování. Na hřišti už jsme ale prodali to, co jsme trénovali a všichni jsme se v posledním kole snažili podat co nejlepší výkon. A rozhodně to nebylo tak jednoduché, jak může napovídat skóre. Zlaté Hory nejsou vůbec lehký soupeř a nedaly nám nic zadarmo," popsal Jakub Laštůvka ve zkratce posledních 90 minut v této sezoně.

On sám se na pětibrankové demolici soupeře podílel třemi brankami. Nejdříve hned po přestávce, ve 46. minutě, zvýšil na 3:0 po pěkné týmové kombinaci, po které zasekl míč, tím se zbavil soupeře a nechytatelně vystřelil. Potom v minutě 55. navýšil už na 4:0 poté, co mu přihrál Ondřej Michalička a on postupoval sám od půlky hřiště.

A nakonec v minutě 77. utnul všechny domácí naděje na vyrovnání závěrečným gólem na 5:2, když po průnikové přihrávce postupoval jeden na jednoho proti brankáři Čechovskému a nedal mu šanci. „Ještě teď musím kvůli tomu donést na závěrečnou nějakou flašku," smál se student střední odborné zemědělské školy v Šumperku.

Kdyby nám někdo před třemi lety řekl…

O postupu pro Nový Malín bylo jasno už před posledním kolem, kdy se ještě nalézal na čtvrté pozici. Jak první Mikulovice, tak druhá Žulová a v té chvíli ještě i třetí Řetězárna Nová Ves totiž cestu vzhůru odmítly. Postupující tak tedy vzešel až ze třetího místa.

ANALÝZA: Jak dopadly fotbalové postupy a sestupy v MSFL, divizi či KFS Olomouc

„Pro obec to je určitě úspěch. Ani nevím, kdy se tady naposledy I. A třída hrála. A kdyby nám někdo před třemi lety, když jsme spadli do okresního přeboru řekl, že za tři roky budeme v A třídě, určitě by mu nikdo z nás nevěřil," usmívá se a hned nato dodal i novomalínský klíč k úspěchu: „Byl to náš široký kádr. Když se někdo zranil, měli jsme na jeho post odpovídající náhradu."

Po pouhých třech letech hned dva postupy

Jakub Laštůvka má také za sebou svou první sezonu odehranou mezi muži, kterou zvládnul na výbornou. O tom mimo jiné vypovídá i jedenáct zářezů na jeho střeleckém kontě. To ale není všechno. V osmi zápasech si totiž zakopal i za dorost, který s plným počtem výher ovládl dorostenecký okresní přebor.