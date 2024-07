Toto všechno už ale zůstává pouze ve vzpomínkách. Rychlostí blesku se zde totiž řítí sezona nová, do které Bludovští vstoupí už v sobotu 10. srpna doma proti sestoupivšímu celku z krajského přeboru - Určicím. O slovo se tedy pomalu hlásí letní příprava, která by dle slov Silného měla odstartovat už někdy v příštím týdnu.

vs. Haňovice (20.7., Haňovice) vs. Šumperk B (3.8.Šumperk)

„Mé osobní předsevzetí, se kterým jsem do Bludova šel - tedy záchrana - jsme splnili. Škoda, že nám nevyšel ten poslední zápas, protože jsme mohli skončit i na nějakém osmém místě. Moc mě pak potěšili dorostenci Jakub Žižka a David Horáček. O těch si myslím, že mohou být pro bludovský fotbal do budoucna ještě velkým přínosem." říká kouč Jiří Silný, který tým převzal před začátkem sezony.

„Trénovat budeme dvakrát týdně. Mohl bych sice tréninků nařídit i více, ale byly by problémy s docházkou. Zejména kvůli práce. Když ale kluci budou chodit dvakrát týdně a poctivě, bude to v pořádku. Máme domluvené i dva přáteláky, ideální by ale bylo ještě jeden nebo dva přidat," popisuje Silný a hned druhým nádechem dodává: „Chceme si vylepšit fyzičku, zapracovat chceme ale i na zahrávání standardek a útočné fázi. Tu chceme zrychlit a zjednodušit."

Oproti minulému ročníku by pak měl hráčský kádr klubu ze Šumperska projít jen minimem změn. Odcházet by neměl nikdo a dle slov Jiřího Silného se právě v těchto chvílích vyjednává o příchodu tří hráčů. „Všechno je to zatím ve fázi jednání. Jedná se o kreativního záložníka z nižší soutěže a dva jiné hráče ze soutěže vyšší. U těch to bude složitější. Uvidíme, zda to klapne," přibližuje aktuální situaci v týmu.

A s jakými ambicemi půjdou bludovští hráči do sezony 2024/2025? „Soutěž bude mnohem kvalitnější. Spadly k nám týmy jako Litovel, Určice a Velké Losiny. My se toho ale nebojíme. Jak už jsem říkal, tak osobně prohrávám velmi nerad a rozhodně nechci hrát o záchranu. Chci být nejvýš, co to půjde," uzavřel Jiří Silný na bojovné vlně.