Maletín - Bludov 1:3 (0:1)

Branky: 66. Beran - 11. Kašpar, 48. Sadil, 83. Strnad.

Antonín Michalčák (předseda Maletína): Co k tomu dodat? Bylo to fiasko. Fakt nevím, co k tomu říct. Je to totální zklamání. Na hřišti nikdo nebojoval a to celý zápas rozhodlo, protože soupeř na rozdíl od nás makal. A jak to změnit? Kluci musí začít zejména od sebe. Po prvních dvou kolech jsem byl maximáně spokojený, o dalších dvou zápasech se to ale opravdu říct nedá.

Jiří Silný (trenér Bludova): Řeknu to jednoduše. My jsme své šance tentokrát proměnili a měli jsme i trochu štěstí. Také jsme dokázali soupeře udržet před vlastní šestnáctkou. To co jsme chtěli hrát, tak to jsme plnili. Neznamená to ale, že by nebylo co zlepšovat. Na těch vesnicích to ale funguje tak, že když dáte ty góly, tak jsou všichni spokojení. V tomto případě jsem pak byl spokojen i já.