Maletín - Náměšť na Hané 7:2 (4:0)

Branky: 7. Marák, 25. a 83. M. Michalčák, 32. a 33. Beran, 55. Kret, 79. L. Michalčák - 51. a 89. Fišara.

Jiří Navrátil (trenér Náměšti): Dostali jsme lekci jak po fotbalové, tak i po fyzické stránce. Hrálo se sice na těžkém terénu, ale pro oba týmy byly podmínky stejné. Působili jsme jako nezkušení žáčci, soupeř si z nás udělal trhací kalendář. Zlomovým okamžikem možná bylo, když jsme za stavu 0:2 neproměnili penaltu. Do druhé půle jsme sice vystřídali, vliv už to ale příliš na nic nemělo. Musíme to dostat z hlav, protože to byl jednoduše soupeř nad naše možnosti.