„Důležité bylo, že se nám podařilo dát rychlé góly a pak už jsme si to mohli kontrolovat. Ve druhém poločase se na nás ale Paseka dotáhla na jednu branku a bylo to takové nervózní. V posledních patnácti minutách jsme tam ale přidali nějaké góly z brejků, což rozhodlo. Můžu říct, že to rozhodně nevypadalo tak, jak možná může napovídat výsledek," vylíčil tento 30letý kanonýr obraz již uplynulých devadesáti minut hry.

Během nich se bývalý hráč celků, jako je jeho rodná Mohelnice, ale i Blansko, Jeseník, Maletín či Medlov, trefil čtyřikrát. Nejdříve mezi čtvrtou a čtyřicátou minutou poslal svůj celek do vedení 3:0 a v 80. jej pak osvobodil z již zmíněného paseckého tlaku. Na jeho velkolepé gólové představení pak ještě navázali v 85. minutě Samuel Planý a v 88. nový bernartický přírůstek z Jeseníku Tomáš Cundrla.

Nečekal jsem to

A co vlastně na svůj parádní výkon říká? „Určitě jsem šel na hřiště s cílem dát gól, vlastně jako vždycky. Že mi tam ale padnou čtyři, tak to jsem fakt nečekal. Hlavně ten druhý se mi celkem povedl, když jsem to trefil šajtlí z první na zadní tyč okolo brankáře," popisoval.

Až čas ukáže…

Bernartice tak poté, co udivili celou krajskou fotbalovou veřejnost úžasným druhým místem v sezoně, do které nastupovali jako nováčci I. A třídy, nastartovali výborně i tu novou. Kutal však raději zůstává stále nohama na zemi.

„Až čas ukáže, jak na tom vlastně jsme. Po jednom zápase je opravdu těžké hodnotit. Je ale pravda, že přišly nové posily z Jeseníku a čeká se, že bychom mohli být ještě silnější," říká borec živící se v civilním životě jako zedník a jehož fotbalovým vzorem byl vždy hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo.