„Opravdu těžko říct, proč jsme se tak propadli. Žádní hráči nepřišli ani neodešli. Prostě nám to tam nepadá. Neřekl bych ani, že by přišlo nějaké uspokojení. Všichni se snažíme makat, co to jde. Hlavní je se z toho nezbláznit a jít dál zápas od zápasu. Nějak to dopadne," krčí rameny.

Musím pořád makat

Ondřej Smyčka je i přes svůj již vyšší věk stále pro tým hodně platný. Jak se mu to daří? „Už jsem trošičku starší a všechno mě to na druhý den bolí o něco více. Snažím se ale stále makat a ty mladé kluky na hřišti prohánět. Přece jen už i my máme v kádru hráče o deset až dvanáct let mladší, takže bez poctivého tréninku by to nešlo," přiznává.

Do Paseky? Ideálně už zachráněni

Situace se má tak, že o úroveň dolů letos sestoupí buď jeden, ale možná i tři poslední celky. Lesničtí jsou sice nyní na desáté příčce čtrnáctičlenné tabulky, jejich náskok na soupeře pod nimi je ale naprosto minimální. Jedenáctý Bludov za nimi zaostává pouze o skóre, Protivanov s Náměští na Hané ztrácí bod a své jisté už má pouze Libina s body šestnácti.

V předposledním kole Lesnické čeká právě dvanáctý Protivanov a v tom posledním pak cesta na hřiště třetího celku tabulky z Paseky. Mají tedy jisté pouze to, že nic jistého nemají. A to Ondřej Smyčka potvrzuje i v závěru své řeči: „V Pasece moc nevyhráváme a ani to hřiště tam moc rád nemám. Proto doufám, že už tam pojedeme s jistotou záchrany. Do zápasu s Protivanovem proto dáme úplně vše. Herně na tom po celé jaro nejsme vůbec špatně, o čemž svědčí i remíza s Olešnicí, kde jsme s trochou štěstí klidně mohli i vyhrát."