„Právě máme za sebou nejemociálněji vypjatou sezonu za posledních minimálně deset let. Padalo totiž hodně manšaftů a my jsme v tom byli namočeni až do posledního kola," říká lesnický lodivod Jan Knobloch a pokračuje: „Jsme rádi, že jsme nespadli a také to ani nikomu jinému nepřejeme. Chci ale říct, že bylo obdivuhodné, jak se dokázala zvednout Náměšť, která k tomu ani nepotřebovala osm penalt v závěru."

Ač byla tato sezona ze strany lesnických hráčů opravdu nevydařená, i tak mezi nimi tento dlouholetý kouč dokázal najít někoho, kdo skutečně zazářil. „Do fakt skvělé formy se dostal Dan Seidl, který chytil svou šanci za pačesy, vystrnadil ze sestavy Jáchyma Balcárka a už ho tam zpátky nepustil. A není to náhoda, protože chodí na všechny tréninky, maká a má dobrou životosprávu. Skvěle nás, tak jako obvykle, držel i gólman Glozyga," uvedl.

Priority? Souhra a útočná fáze

A jelikož není čas ztrácet čas a nová sezona začne už o víkendu 10. a 11. srpna, blíží se velmi rychle i začátek letní přípravy. Ta v Lesnici začne dokonce dříve, než ve většině ostatních celků, a to už ve čtvrtek 4. července. „Vzhledem k tomu, že rekonstruujeme hřiště, tak se budeme připravovat na tréninkovém hřišti v Leštině. A částečně vlastně i v Lesnici. Byť tedy podmínky nebudou stoprocentní, chceme pilovat hlavně souhru. Budeme také chtít udržet fyzičku, kterou jsme nabrali během zimy," popisuje.

Největší problémy dělala jeho týmu ofenzivní hra, konkrétně pak předfinální a finální fáze. O tom dokonale svědčí konečné skóre 32:40, což značí druhý nejnižší počet obdržených gólů, zároveň ale i suverénně nejnižší počet těch vstřelených. „Chceme určitě zapracovat na tom, abychom těch branek už stříleli více," řekl jenom Knobloch.