„S klukama jsme si věřili, ale samozřejmě jsme o síle Litovle věděli. Ti si to nakonec skutečně podrželi, hráli lépe a asi i zaslouženě vyhráli," okomentoval zápas stručně tento teprve devatenáctiletý ofenzivní lesnický talent a vyjádřil se i k druhé půli, do které společně se svými spoluhráči vlétl doslova jako velká voda a litovelští obránci měli co dělat. „Trenér nám říkal, že jim nesmíme nechat nic zadarmo, protože jedině tak to můžeme zlomit. A my jsme tam pak skutečně nechali všechno Jen škoda, že nám tam nakonec nic nepadlo," mrzelo ho.

Sám Achilis se během druhé pětačtyřicetiminutovky prezentoval několika zajímavými průniky, při kterých projevil svou technickou vyspělost. Párkrát se mu podařilo dostat se i do střelecké pozice, či ji chytrou přihrávkou vytvořil pro některého ze svých spoluhráčů.

„Po prvním kole jsem se trochu bál. Po těch třech výhrách se ale všechno otočilo o 180 stupňů a i díky tomu jsme dokázali hrát tak sebevědomě," říká Achilis a trochu s povzdechem dodává: „Těžko říct, proč nic z toho nevyšlo. Kdybych to věděl, tak samozřejmě ten gól dám. Na soupeři prostě šlo vidět, že má mnohem více zkušeností než my. Jeho stopeři byli velice dobře postavení a proti tomu se hraje těžko. Celkově si myslím, že nás Litovel v tomto zápase přehrála právě těmi svými zkušenostmi."

Velká, avšak bolavá škola

Tento mladík s řeckým příjmením je odchovancem Lesnice, v minulé sezoně si to však však vyzkoušel ve starším dorostu Šumperka. Tým z okresního města sice na své mnohem vyspělejší soupeře nestačil a se ziskem pouhého jednoho bodu a se skóre 6:160 skončil poslední, i tak to však pro něj, jak sám říká, byla velká škola. „Pod vedením takových trenérů, jako jsou Jakub Bauer, Zdeněk Opravil a Ondřej Musílek jsem se toho samozřejmě naučil hodně. Navíc jsem si zahrál i proti super soupeřům, jako je třeba devatenáctka Baníku Ostrava," popisuje.